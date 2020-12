Diálogos de Wall Street

Gordon Gekko: Noviembre empezó con dos interrogantes fundamentales. ¿Cómo se resolvería la elección en EE.UU.? No importaba tanto quien fuera el ganador como que el escrutinio resultara claro, rápido y libre de conflictos y violencia. Y así fue. Aunque Trump no reconozca su derrota, y no lo haga nunca, Biden es, sin mayor discusión, el presidente electo.