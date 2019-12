Lo que se dice en las mesas

“¡No me obliguen a tener que volver!”, lanzó proféticamente Cristina de Kirchner al despedirse de sus simpatizantes cuatro años atrás en el festejo en Plaza de Mayo. Fue la profecía autocumplida que más temieron quienes apostaron a Macri para quebrar la hegemonía kirchnerista. Se cumplió además la creencia de que el Gobierno de Macri iba a ser de “transición” entre dos gestiones peronistas. Así lo ven hoy en el mercado, donde se lamentan haber creído en el proyecto de cambio. “Ni para eso sirvió Macri. Se dio el gusto de jugar al presidente y no sólo nos dejó en un desastre, sino que además nos dejó en manos de Cristina”, dicen los inversores, que ahora tendrán que negociar nuevamente con los peronistas una reestructuración de la deuda. Estos comentarios se entrecruzaban conspicuos amigos del expresidente que venían de compartir un asado en Los Abrojos tras la ceremonia de traspaso de mando. Hubo allí un dato por demás revelador. Según cuentan algunos comensales, Mauricio les dijo que “ya fue”. A buen entendedor, pocas palabras. De ahí la diáspora no sólo en las propias filas del PRO, sino dentro de Cambiemos. Ahora Mauro, como le dicen sus viejos compañeros de fútbol, tendrá que lidiar con desamores y traiciones, muy lejos de ser un líder (y menos opositor). Los resquemores que sembró el expresidente se van percibiendo hasta en sus círculos íntimos. Días atrás legendarios amigos del fútbol planearon un partido despedida para Mauro convocando a históricos integrantes del equipo “Los Cardenales” en el que jugaba Macri y sus compañeros del Newman. Pero tuvo que ser cancelado. Al parecer, varios ni querían verlo. Sin embargo, el promotor del evento insistió y se llevaría a cabo no en Los Abrojos, sino en su casa en un country de zona oeste. Muchos dudan que Mauro asista, sobre todo, porque sus inconvenientes traumatológicos le impiden jugar. Veremos si se despide de sus amigos futboleros antes de emprender su retiro al sur patagónico.