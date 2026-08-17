YPF y su balance histórico: ¿tiene recorrido?

La petrolera presentó un balance récord, con un fuerte crecimiento de la producción, menores costos y reducción de deuda. Sin embargo, la acción cayó tras conocerse los resultados, en un mercado que vuelve a mirar con atención el riesgo argentino. Por qué, pese a la volatilidad, su valuación todavía deja margen para una suba.

YPF alcanzó un trimestre récord, impulsada por el salto del petróleo, el crecimiento del shale y la mejora del downstream.

YPF acaba de presentar un balance récord, con una ganancia operativa de u$s2.804 millones en el segundo trimestre, un salto del 149% interanual y 76% frente al trimestre anterior. Sin embargo, la acción cayó después. ¿Por qué? ¿Sigue siendo buena idea?

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Comencemos por el balance. Sobre ventas por u$s 6.574 millones (+42% interanual), el margen EBITDA se ubicó cerca del 43% , el mejor registro de los últimos 20 años. La ganancia neta, por su parte, alcanzó los u$s1.205 millones.

Desde el cierre pre balance (lunes 10) cayó 2% hasta el viernes. ¿El balance fue malo? Todo lo contrario. Veamos qué pasó y, sobre todo, qué podemos esperar hacia adelante.

La producción de shale oil alcanzó los 213.000 barriles diarios, creciendo 47% interanual. Hace apenas un año estaba en 145.000.

Pero no solamente está produciendo más. También lo está haciendo de manera más eficiente. El lifting cost (costo de extracción por barril) cayó hasta u$s4 por barril equivalente, contra u$s4,6 un año atrás.

A esto se sumó un trimestre particularmente favorable por el lado del petróleo. El precio realizado fue 53% más alto que el año pasado. Por eso el EBITDA fue récord, aunque detrás del precio también hay una mejora operativa difícil de discutir.

O sea hubo más producción, menores costos, mejores precios y mayor eficiencia.

YPF cerró el trimestre con casi u$s2.500 millones de liquidez y redujo su deuda neta hasta u$s7.654 millones. Como consecuencia, el ratio de deuda neta sobre EBITDA cayó desde 1,93 hace un año hasta apenas 1,09, el menor nivel de los últimos 11 años.

Y también fue noticia esta semana por la venta de Metrogas. Acordó venderle a Edenor su participación del 70% por u$s780 millones. Más allá del ingreso de caja, lo importante es la lógica detrás, ya que la compañía busca enfocarse más en Vaca Muerta.

Además, después de estos resultados, YPF elevó su guidance de EBITDA 2026 desde aproximadamente u$s6.000 millones hasta u$s8.000 millones.

Por qué cayó la acción de YPF tras un balance histórico

Sin embargo, la acción cayó porque el mercado no funciona solamente mirando balances. YPF llegó a subir más de 4% después de presentar sus resultados, pero terminó dando vuelta y cayó. Y acá hay un factor que no podemos ignorar: Argentina.

Los activos argentinos vienen mostrando cierta debilidad en el corto plazo, en un contexto donde empiezan a pesar nuevamente el riesgo país, la macro y, cada vez más, las expectativas políticas pensando en 2027.

YPF puede presentar el mejor trimestre de su historia, pero en el corto plazo, muchas veces el flujo mata los fundamentos.

¿Hay recorrido en el precio? Acá aparece otro punto interesante.

YPF cotiza actualmente alrededor de 3,7 veces EV/EBITDA forward, cerca de la parte baja del rango de los últimos años.

¿Qué significa? Simplificando, el EV/EBITDA compara cuánto vale toda la compañía (capitalización bursátil más deuda neta) contra el EBITDA que se espera que genere durante los próximos doce meses.

¿Tiene recorrido entonces? Todo indica que sí. ¿A pesar de que las acciones subieron 250% en los últimos 3 años? Sí, porque también la empresa gana cada vez más plata. De hecho la valuación es la misma que hace 3 años, o sea el mercado no paga de más por lo que la empresa genera.

Obviamente, eso no significa que el camino vaya a ser lineal. A medida que empiece a faltar menos para las elecciones de 2027, probablemente aumenten la volatilidad y el ruido político sobre los activos argentinos.

Pero Vaca Muerta tiene algo importante a favor, ya que es uno de los pocos grandes proyectos estratégicos del país que genera consenso incluso entre buena parte de la oposición. Es difícil imaginar una Argentina que decida frenar uno de sus principales motores de inversión, exportaciones y generación de dólares.

YPF está produciendo más, bajando costos, reduciendo deuda, generando caja y preparando la infraestructura para exportar cada vez más.

Con una valuación menor a 4 veces su EBITDA y semejante futuro por delante, las perspectivas son atractivas, sabiendo que no deja de ser un activo argentino.

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Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.