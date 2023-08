Amores prohibidos: un tema en común para un singular ciclo

La danesa es “Reina de corazones” (May el-Toukhy, hija de inmigrantes egipcios), pero el título original, “Dronningen”, dice simplemente la reina. El personaje tiene varias caras –buena esposa, buena madre, abogada en lucha contra la violencia de género, etcétera- y siempre sabe cómo salirse con la suya, en particular cuando se apasiona por su propio hijastro, lo seduce y después quiere quedar limpia de culpa. Le pusieron “Reina de corazones” en alusión a ese personaje de Lewis Carrol que mandaba cortar cabezas al por mayor, pero la real base de esta historia es el mito de Fedra, llevado al teatro por Eurípides, Racine y Unamuno, y al cine por Jules Dassin (impactante trío de Melina Mercouri, Anthony Perkins y Raf Vallone, con música de Mikis Theodorakis). Hay otras versiones, incluso un spaghetti-western ítalo-español ambientado en México, “Fedra West” (Romero Marchent, con la entonces tentadora Norma Bengell). La mayoría termina mal, y todavía peor.

Con el mismo título, Im Sang-soo hizo una nueva versión, tan elegante como angustiante, que ahora vemos en Mubi. Más que una remake, es una actualización, y una reversión. Ahora el hombre no es un mero profesor sino un rico empresario, la mujer no queda rendida sobre el trabajo porque no trabaja, sino que se lo pasa haraganeando todo el día, y la mucama es más víctima que victimaria, lo que no impide una sorpresa final. Pero la historia de amor loco se ha vuelto una fábula de terror sobre el choque entre las clases sociales, el poder del hombre y la insidia de las mujeres (esposa, suegra, criada vieja, etc., salvo una nena que por el momento todavía es inocente). De esta película el filipino Román Pérez Jr. hizo el año pasado una remake, con la estilizada Kylie Verzosa en papel de mucama tentadora, y escenas sexuales a la vista.