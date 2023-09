Capacidad de provincias ante el pago del bono

Los últimos cuatro años en la Argentina estuvieron signados por eventos con impacto económico poco frecuentes: una pandemia, una renegociación con el FMI, una guerra internacional de alto impacto, una sequía histórica, crecimiento con muy alta inflación, etc. Pero lo que más destaca es un sector público nacional con cuentas deficitarias y provincias superavitarias. La pregunta siguiente es ¿cómo pasó esto si siempre es la Nación la que salva a las provincias? La respuesta tiene varios capítulos, pero el más importante arranca con la pandemia. Disclaimer: voy a evitar referirme a provincias en particular para no herir susceptibilidades.