Córdoba: peronistas suman apoyo a Massa y presionan a Schiaretti

Entre los flamantes respaldos cosechados por el postulante de Unión por la Patria (UP) está el de la diputada del interbloque Federal Natalia de la Sota. “Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza (LLA) no me representan”, inició De la Sota su mensaje en su cuenta de X, ex Twitter, en referencia a Milei. En contraposición, la legisladora apuntó que, tal como Massa, ella apuesta por un “Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad”.