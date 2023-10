Doble premio para el cine nacional en el Festival de Sitges

eDos premios importantes ganó la Argentina en el 56° Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya , más conocido en el mundo cinéfilo como el Festival de Sitges, el más prestigioso encuentro de cine de terror del mundo. En primer lugar, “ Cuando acecha la maldad ”, de Demián Rugna , consagrada como la Mejor Película de la Sección Oficial. Por primera vez gana ese premio una película argentina. Más aún, por primera vez lo gana una película latinoamericana. Y ya se está lanzando comercialmente en EE.UU., España, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Polonia y otros mercados. Acá se estrenará el 9 de noviembre , mismo día que en Rusia. “De niño, les pintaba manchas rojas a mis soldaditos, para que parecieran muertos . Mis padres me mandaron al psicólogo ¡y el tipo me felicitó! Dijo que estaba encauzando mis inquietudes a través del arte”, cuenta Demián Rugna. Ahora la familia debe estar festejando, igual que el equipo de Blood Window , el vivero de las películas de terror creado en el INCAA por Bernardo Bergeret.

Otro film español, el tierno dibujo de Pablo Berger “Robot Dreams” (amistad de un robot con un perro), mereció el Premio del Público. Y otro, el amenazante “Os reviento”, el Premio del Público de la sección Midnight X-treme. El resto fue para, entre otros, “Vermines. La plaga”, Francia, “por ser una poderosa obra política de monstruos”, “Riddle of Fire”, protagonizada por niños, “porque ha hecho muy feliz al Jurado”, “Late night with the Devil”, “Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person”, “Animal Kingdom”, “La morsure”, “The Last Stop in Yuma County”. Algunos de estos títulos podrán verse dentro de unos meses en las medianoches de los martes en el Gaumont, o, más pronto, en el Festival de Mar del Plata.