François Dubet, sobre el “populismo líquido” de derecha

Hoy “las iras reemplazan los conflictos y se vuelven más indignadas y ‘rabiosas’ porque no logran identificar adversarios, intereses comunes ni programas de acción...”, sostiene François Dubet en su nuevo estudio sobre “las desigualdades solitarias”. Observa que ese espacio es cubierto por el “populismo líquido” de extrema derecha que consigue identificaciones con un estilo agresivo, insultante, imponiendo falacias, y marcando a los potenciales o históricos enemigos. Así como las castas desaparecieron con la revolución burguesa e industrial y establecieron las clases sociales, hoy las clases sociales, con el declive del mundo industrial, pierden consistencia y ya no definen las identidades. En un proceso de extrema individualización social las organizaciones que canalizan enojos y enfrentamientos hoy no lo logran en plenitud.