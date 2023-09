¿Freno o aliento a las exportaciones?

… que una batalla con sordina parece estar librándose en algunos rubros de alimentos, entre la necesidad del Gobierno de mantener los precios internos lo más acotados posible, y la presión que pone la exportación (que también genera divisas imprescindibles a esta altura. Y si bien los planteos todavía no se generalizan, van creciendo, especialmente en algunas regiones más afectadas. Este parece ser el caso del arroz, cultivo muy afectado también por la sequía, y por los aumentos en los costos, especialmente de la energía, y la cantidad de agua que demanda. Ahora, sin embargo, el agravante viene por el lado de exigencias adicionales para exportar que estarían frenando totalmente las exportaciones. “Hay camiones parados en Santo Tomé (Corrientes), o en Concepción del Uruguay, por el pedido de trámites no habituales, además de los costos de “estadía” en los puertos, que terminan sacando totalmente de competencia a los productos para exportar, a pesar de que le eliminaron las retenciones teóricamente para favorecer las ventas al exterior”, señalaba un empresario del rubro, alarmado por la situación. Por caso, se estarían dando apenas 3 días para presentar la factura de compra y acreditar la compra-venta de mercadería en el mercado interno. En el caso de que el exportador sea el propio productor, se estaría exigiendo una nota membreteada con la ubicación del terreno donde se produjo la mercadería, o el contrato de arrendamiento del predio, además de las facturas del mercado interno para la compra de los insumos utilizados, entre otras cuestiones. Hasta ahora, Agricultura de la Nación no dio explicaciones sobre las mayores exigencias que algunos ya consideran un “freno” para que la mercadería no salga del país y presione los precios internos a la baja. Otro caso también llamativo lo constituyen las exigencias crecientes de papelerio que estarían solicitando algunos distritos para otorgar los certificados de Emergencia y Desastre Agropecuario (títulos de propiedad, contratos de arrendamiento; certificados de la vacunación antiaftosa, etc.) y que llama la atención de los damnificados por la complejidad y la demora que insume justo cuando las condiciones, en la mayoría de los casos, por el mantenimiento de la sequía, son más críticas.