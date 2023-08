Gobernadores apuntaron a voto bronca y a llamado de atención a la política

“Somos respetuosos de la voluntad popular, hay un electorado convencido por la propuesta de Javier Milei y esto demuestra que no hay que subestimar al electorado que sabe votar...”, sostuvo Osvaldo Jaldo, gobernador electo y actual vice de Tucumán, sobre el triunfo del candidato del partido La Libertad Avanza. “No hay duda de que el resultado de las elecciones de ayer son un llamado de atención que llevará al Partido Justicialista a una reflexión interna profunda...”, dijo. Y agregó: “Somos conscientes de que nuestro espacio puede rendir mucho más. Por eso, el 22 de octubre Unión por la Patria (UP) tendrá un resultado diferente”.

En Santiago del Estero, en cambio, la fórmula de UP encabezada por Sergio Massa quedó en primer lugar, al igual que la lista de diputados nacionales del Frente Cívico, encadenada en la boleta. En ese sentido, el mandatario provincial Gerardo Zamora expresó: “En diputados nacionales, tenemos una mayor diferencia por el Frente Cívico por Santiago, son muy buenos números así que no tengo otra cosa que agradecer a los santiagueños que nos han vuelto elegir como la fuerza política más votada”. Y resaltó que ahora se prepararán para octubre.

Dentro del universo de mandatarios ligados a UP, el santafesino Omar Perotti aseguró no estar muy sorprendido. “Cuando hay situaciones difíciles, hay enojo hacia la política y sobre todo en la referencia más directa en la política de los últimos gobiernos. Creo que Milei tenía y tiene la alternativa de poder mostrarse como lo nuevo, y no ha sido responsable directo de alguna de las instancias que no satisfacen hoy al pueblo argentino...”, expresó a medios provinciales tras participar en un acto de inauguración de hospitales en Sunchales. Según consignó El Litoral, Perotti advirtió: “Tenemos que leer lo que ha ocurrido. A mí no me enojan personajes como Milei. En todo caso, con quienes hay que enojarse es con los actores políticos que no están dando respuestas”.

Entre los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), el mendocino Rodolfo Suarez también apuntó al voto bronca. “Lo que ocurrió ayer es lo que pasa en la sociedad. Hay un estado de zozobra, de angustia y la gente encontró en Milei un canal para manifestar la bronca”, dijo el radical. “La gente no encontró ese canal en JxC y creo que la disputa interna no fue buena en ese sentido”, dijo Suarez cuestionando la dureza de la campaña entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El mendocino aprovechó también para apuntar contra Omar De Marchi, el diputado nacional que rompió con Cambia Mendoza y enfrentará a Cornejo por fuera como candidato a gobernador el 24 de septiembre, con un armado que incluye al espacio de Milei. Luego de que De Marchi estuviera el domingo en el búnker de Mieli, Suarez sostuvo: “No quiero hablar mal de un dirigente pero yo no haría esas cosas. Uno no se puede arrimar al asado cuando está servido”.

Al igual que Perotti, tampoco se mostró sorprendido el neuquino Omar Gutiérrez, del MPN. “Hace días que se veía, no me tomó por sorpresa. Quedó consolidada la aparición de una nueva fuerza política que encabeza Milei”, manifestó el gobernador en una conferencia de prensa. De acuerdo a La Mañana de Neuquén, Gutiérrez añadió: “Es un mensaje para toda la dirigencia, Es una nueva etapa y una nueva época, independientemente de lo que pase en octubre”. Es la post grieta”.