Juicio a Corte: con Batakis testigo, diputados se trenzaron por acta de reunión y acatamiento al fallo Por Gabriel Morini







La titular del Banco Nación recordó todo el recorrido de la negociación en el pleito entre Ciudad y Nación por los fondos de coparticipación.

Silvina Batakis.

En la última audiencia antes del receso legislativo de invierno, la exministra de Economía y actual presidenta del Banco Nación Silvina Batakis hizo, ante la comisión de Juicio Político de Diputados, una autopsia del derrotero administrativo que tuvo el expediente por la Coparticipación en la puja entre Nación y Ciudad por la transferencia de la policía federal. Su testimonio fue esclarecedor en unas cuantas cuestiones laterales al pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema por la cautelar que dictaron a fines del año pasado. Fueron relevantes en cuanto a la carencia de informes técnicos que sustentaran los costos del traspaso y el presupuesto de seguridad que se había heredado de la administración Cambiemos con una madeja de porcentajes que se redujeron incluso durante su propia gestión.

Además, retrató el devaneo de las audiencias de conciliación que nunca llegaron a buen puerto, en su versión, por la cerrazón de Ciudad a bajarse del 3,5% de coparticipación con el que habían quedado luego de bajársela por el Consenso Fiscal 2017. Un detalle de color: durante un tiempo de la actual administración y por la formalidad del traspaso todavía no terminado de perfeccionar, la Ciudad le devolvía a Nación parte de los giros para que le pagara los sueldos del personal.

Ayer, quedaron expuestos algunos errores no forzados que podrían traer consecuencias dentro del propio expediente que, como advierten todos, no tiene una resolución final y es un capítulo en desarrollo. El apartado Coparticipación en la Comisión puede tener un efecto “llamador”, dado que todavía no se resolvió el fondo de la cuestión pero tampoco el pataleo de la Ciudad porque no se hicieron los giros en efectivo como se ordenó y está congelada desde la cautelar. El oficialismo y la oposición se trenzaron acerca del cumplimiento o no del fallo. Antes de que responda, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard del FdT se empeñó en señalar que no había incumplimiento porque el fallo estaba recurrido. Álvaro González y Pablo Tonelli no largaron el hueso sobre si el Banco Nación estaba cumpliendo o no y si había sido notificado.

“El Banco Nación es el agente financiero del régimen de Coparticipación. Los recursos no son del banco. Estamos cumpliendo con la normativa. No fuimos notificados porque no somos parte”, aseguró Batakis. González repreguntó en base a un intercambio de correos con la Ciudad. “El Ministerio de Economía que representan al Poder Ejecutivo nos instruyen respecto de las acciones. Recibimos una instrucción de hacer el pago a través de títulos públicos. Ellos nos dicen cómo transferir esos recursos. Para eso el Banco Nación solicita a Ciudad que abra cuenta comitente, no pueden ser depositados en cuentas comunes de coparticipación. Cumplimos con orden del Ejecutivo, Ciudad tenía que venir a banco a crear cuenta y no vino”, reveló.

El oficialismo vía Leopoldo Moreau buscó percutir en otro eje y adelantó el objetivo del cuestionario: tratar de declarar nula un acta (y por consiguiente todo el acto) por una de las reuniones de conciliación reservadas que arbitró la Corte entre Nación y Ciudad donde la testigo afirmó que estuvo presente, al comienzo, el principal colaborador de Horacio Rosatti, Silvio Robles. Tras discusiones acerca del carácter deontológico que tuvo el encuentro y si era secreto, privado, reservado o limitado a las partes en puja (y si esto implicaba que no hubiese nadie presente en ese momento), Batakis aseguró que no recordaba que el asesor hubiese estado en la segunda parte del encuentro. Hasta debió dibujar un croquis en el pizarrón sobre su ubicación. Reconoció, también, que ya lo conocía desde que ejercía funciones de prensa para Alejandro Arlía en la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli. Para Moreu esto se ataba de manera directa a lo que interpretó de las filtraciones de chats mencionaban al “Fallo Robles” y dijo que todo debía ser nulificado. Desde los “lilitos” y el PRO salieron a refutar la gravitancia o no de su presencia en la sala porque no constaba su intervención en la discusión. Para el kirchnerismo esa omisión era prueba de la falsedad ideológica del acta por su “severa irregularidad”. Se anunció que Robles y Marcelo D’Alessandro serían citados para agosto. “Nosotros presentamos un informe técnico y pruebas y cuando fuimos a buscar antecedente de la gestión de Macri no había siquiera los motivos por los cuales se aumenta. Tiene que venir un segundo decreto que corrige una omisión de información para aclarar por qué se había hecho el incremento”, aseguró la funcionaria, al sostener que “hubo excesos de recursos a la Ciudad”. En esa línea, Batakis dijo que “lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son”. “Esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad”, afirmó la funcionaria que al momento de los hechos era la Secretaria de Provincias y sostuvo que “la transferencia del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio de la Ciudad en materia de seguridad”. La oposición buscó contraponer que lo retraído fue dirigido a la Provincia de Buenos Aires pero Batakis aseguró que existían informes técnicos para esa asignación. Luego fue el turno de los fiscales de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate; de Santa Cruz, Pablo Tannaro; de Catamarca, Marcos Denett; y de La Rioja, Oscar Goyochea. Todos se lamentaron del rechazo de la Corte a considerarlos amigos del tribunal, vapulearon el criterio dela cautelar y sugirieron que se trató de un adelantamiento sobre el fondo. En tanto, para el cierre, los Diputados acordaron pedir a la Corte un informe sobre la circulación del expediente sobre coparticipación entre vocalías y si se realizó un peritaje técnico de los expedientes de los decretos, así como su motivación.

