Larreta, intenso en campaña contra el kirchnerismo y también Bullrich

Su equipo explicó que los videos terminan "sorpresivamente con una alusión a un rasgo personal de Horacio: su temblor esencial, una condición que afecta el pulso de sus manos, que no mejora ni empeora, diagnosticada a los 5 años..." y que "muestra un Larreta cotidiano, sentado en un café, sosteniendo una taza que se mueve en sus manos y dice de manera irónica, casi sarcástica: “Ah, pero me tiembla el pulso”.

La primera muestra, fue de seguridad y la segunda acerca de Educación.

Propuestas

Larreta llegó ayer al Club Almagro, del partido bonaerense de Tres de Febrero, acompañado de su pareja, Milagros Maylin y se mostró con su candidato a vicepresidente, Gerardo Morales, dirigentes de Juntos por el Cambio, funcionarios y candidatos. Se trató del relanzamiento de la campaña como precandidato a presidente, en el que expresó que recorrerá el país "llevando nuestro mensaje de esperanza a cada rincón de la Argentina" y que "le vamos a contar a todos los argentinos cómo le vamos a cambiar la vida, porque de eso se trata".

"No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre..." remarcó Larreta y sostuvo que " para eso vamos a impulsar un cambio profundo. Pero lo más importante: que sea un cambio que se mantenga en el tiempo. Ya tuvimos una experiencia donde iniciamos un proceso de cambio en la buena dirección y no lo pudimos sostener. Eso no nos va a volver a pasar. Ya nos pasó una vez, no lo vamos a volver a repetir”.

Revolución

El candidato además propuso “una verdadera revolución del trabajo, la educación y la seguridad”, al presentar las propuestas de su campaña.

“Nosotros venimos a cambiarle la vida a los argentinos; vamos a presentar una propuesta por día para solucionar los problemas del país...”, dijo el Jefe de Gobierno quien pidió "hablar de los temas que le preocupan a la gente" y no engancharse "en la politiquería, en las chicanas y las críticas".

Según las pautas de la campaña, una de las propuestas es que "todos los argentinos tengan un buen trabajo" con la meta puesta en que "cada micro, pequeña y mediana empresa contrate al menos a una persona más. Si se logra, en un solo mandato de cuatro años, el empleo privado puede crecer lo mismo que creció en los últimos trece".

También habló de eliminar trabas como impuestos y trámites innecesarios; "impulsando nuevas reglas laborales que se adapten a nuestro presente, terminando con la industria del juicio y transformando los planes sociales en trabajo".

Larreta estuvo acompañado por Morales, Diego Santilli, precandidato a la gobernación bonaerense y los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Javier Martínez,(Pergamino) y Sebastián Abella,(Campana).

Lo rodearon también los precandidatos: Gustavo Posse, a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires; Waldo Wolff, al Parlasur; José Luis Espert y Cynthia Hotton, a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires; Miguel Pichetto, Silvia Lospennato, Mónica Frade y Mariana Stilman, a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; Florencia Arietto y Claudia Rucci, a legisladores provinciales de Buenos Aires; Maxi Ferraro, a diputado nacional por CABA. También por los precandidatos a intendentes: Toty Flores (La Matanza), Martiniano Molina (Quilmes), Segundo Cernadas (Tigre), Guillermo Viñuales (Lomas de Zamora), Noelia Ruiz (Mercedes), Maximiliano Gallucci (Avellaneda), Max Perkins (San Miguel) Julián Amendolaggine (Berazategui), Lucas Aparicio (Malvinas Argentinas), Héctor Griffini (Luján), Mariano Castagnaro (Escobar), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó ), Dario Kubar (Gral. Rodríguez), Aníbal Asseff (Moreno) y Mauricio DAlessandro (San Martin).