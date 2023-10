Massa y Kicillof, a plena arenga peronista en el Día de la Lealtad

Sobre federalismo, también remarcó que proyecta realizar “más ferrocarriles para que tengamos igualdad de desarrollo, sobre todo en el postergado norte argentino”. Y se centró en “un nuevo pacto federal: más coparticipación a las provincias”, una forma de contrastar con Javier Milei, que propuso eliminar ese sistema de reparto.

El ministro de Economía trazó otros objetivos: “La reducción de la inflación, la generación de empleo y la lucha contra la inseguridad y contra el narcotráfico”.

Asimismo, más allá de la arenga peronista, el candidato de UP insistió en que, en caso de asumir como presidente, desde el 10 de diciembre va a convocar “a un gobierno de unidad nacional”.

Ajuste

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que buscará la reelección el domingo, reconoció que “son tiempos difíciles” por la coyuntura social y económica, pero remarcó que la salida no es con políticas de shock: “Nada se resuelve con motosierra, ni con dinamita ni ajuste”.

“El 80% de los pibes de nuestras universidades son primera generación de trabajadores, eso es movilidad ascendente e igualdad”, valoró y dijo que el peronismo “no hace negocio con los derechos, lo que hacemos es justicia social en la línea de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina”.

Asimismo, entendió que “hay una boleta que es un escudo para defender los derechos, un seguro para defender lo que se hizo, y un impulso para el futuro. Es la boleta de UP con Sergio Massa. Es la boleta completa la que garantiza lo que hicimos, pero también lo que falta hacer”, afirmó.

Para finalizar, apuntó: “Necesitamos grandes acuerdos para lo que viene. Sergio, te vamos a acompañar. Estoy seguro que no solo en el peronismo ni UP, sino la gran mayoría de los bonaerenses saben que nos es con menos educación, sino con más. Que no es con menos industria nacional sino con más. Que es integración provincial y no con menos federalismo”.

Luego del acto de compartir en Sarandí el cierre de campaña con Axel Kicillof, que representó además la conmemoración del Día de la Lealtad, Sergio Massa participará hoy del cierre de otra campaña: la de Leandro Santoro, el candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria, en el Luna Park.

El cierre de campaña de Massa será un día después, el jueves 19 de octubre, en el marco de una fábrica de trabajadores aunque aún no se confirmó la provincia. En la última semana, el candidato presidencial de Unión por la Patria encabezó actos en San Luis, Mendoza y Entre Ríos.