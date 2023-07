Netflix estrenará “El gatopardo” en versión de miniserie

La miniserie “El Gatopardo”, de seis capítulos, inspirada en el célebre film de Luchino Visconti y rodada entre Palermo, Siracusa y Catania, llega a Netflix. Dirigida por Tom Shankland, al director no le asusta --dijo-- la comparación que pueda hacerse con la obra maestra de Visconti (1963), que protagonizaron Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale. “Esta serie no intenta ser una remake de la película o una imitación, sería ridículo”, sostuvo el director de series como “The Serpent” o “Los miserables”. “Explora el libro de Tomaso di Lampedusa, que también sirvió de base al film de Visconti. “Me basé en la novela escrita, recordemos, hace 65 años, que he leído, estudiado, amado, decenas de veces desde que era niño”, agregó.