Otra “Misión imposible”, a puro efecto y poca emoción

A propósito de puente, ahí se ve al ya centenario Kylling nórdico digitalmente reventado. Se dice que el director McQuarrie tenía toda la santa intención de volar de veras uno cerca de Polkewice, Polonia, y no lo dejaron. Todo no se puede. Pero hubiera sido lindo que pudieran, al menos, cortar algo de los 164 (ciento sesenta y cuatro) minutos que tiene la obra, porque cuando llega la parte más impresionante el público ya está cansado -y hasta esa parte no hubo nervios ni emoción, sino apenas agitación, amable abuso de convenciones remanidas y algunos diálogos explicativos que aportan a la confusión-. Todo muy lindo de ver, y es admirable cómo lo hicieron, pero nada más.