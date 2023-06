Seis argentinos se suman a la Academia

El anuncio con los nombres de los 398 artistas y ejecutivos invitados elevará el número de miembros de la Academia a 10.817, con 9.375 con derecho a voto para los próximos premios programados. Hay tres italianos en la larga lista de nuevos miembros: dos grandes artesanos del cine -el peluquero romano Luca Vannella, de “The Last Duel”, y “Snow White and the Huntsman”, y la escenógrafa Raffaella Giovannetti de “Le Streghe” y “Mowgli: Son of the Jungle”, y Gianluca Farinelli, director histórico de la Cineteca di Bologna, experto en restauración cinematográfica y desde 2022 presidente de la Fondazione del Cinema per Roma. Austin Butler, Ke Huy Quan, Keke Palmer y el actor indio de “RRR” Rama Rao Jr están en la lista.