Suma fija: reparos internos en los intendentes peronistas; negativa de Juntos a pagar los $60 mil

El Gobierno nacional anunció el pasado domingo un paquete de medidas destinadas a trabajadores públicos, privados e independientes que cobran por debajo de los 400 mil pesos mensuales c on el fin de recuperar algo del poder adquisitivo perdido en las últimas semanas tras el salto del dólar.

Sin embargo, no todas las medias cayeron en gracia. O, mejor dicho, no todo lo que se informó había sido comentado hacia abajo .

Algo que provocó ciertos roces y que llevó a que los intendentes levanten la voz para saber quién se hará cargo del pago de la suma fija de 60 mil pesos dispuesta en dos cuota de 30 mil para septiembre y octubre debido a que las arcas locales no estaban en condiciones de afrontar esta situación.

Los alcaldes esperan una mano del gobernador Axel Kicillof. Consideran que sin los aportes del caso es muy difícil de llevar adelante. Para otros, por el contrario, es la oportunidad para demostrar una gestión ordenada que les permita responder al anuncio.

Así lo hizo Fernando Moreira, a cargo de San Martín, quien fue uno de los primeros en salir a decir que pagará el bono, no sin antes dejar en claro que “si nos ayuda el gobernador, vamos a estar más contestos”.

El mandatario provincial dejó en claro que “cuando un intendente tenga una dificultad, lo escucharemos. Me parece que muchos jefes comunales acompañarás las medidas nacionales. Este es un gobernador accesible, hemos estado en toda la Provincia. Además, hay mucha inversión provincial en todos los distritos”.

La suma fija no es una imposición, sino más bien una invitación. Sucede que el no afrontar el compromiso los deja expuestos de cara a los vecinos. Es por esto que, rápidos de reflejos, desde Juntos salieron a dejar en claro que no están dadas las condiciones a nivel local para poder llevar adelante ese aporte.

“Nosotros en Lanús hemos negociado una buena paritaria y que ahora nos venga una imposición nos complica mucho porque no tenemos los fondos para pagarlo”, aseguró el candidato a gobernador, Néstor Grindetti, quien el lunes, durante un encuentro en Lanús con intendentes del PRO y aliados, recibió la preocupación de sus pares en torno a este tema.

El aspirante a mandatario provincial explicó que en su distrito el pago del salario habitual a los trabajadores municipales implica una erogación de unos 1.000 millones de pesos mensuales, y con el bono anunciado por Massa tendrían que abonar unos 300 millones extra.

“Es un problema para la Intendencia y también para el sector privado, y ahora las intendencias van a pedir una asistencia a la provincia, porque si no, no lo van a poder pagar”, concluyó.

En la misma línea, el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, manifestó que “es algo inconsulto, es imprevisto y ningún municipio tiene presupuestado lo que ha promovido el ministro de economía Massa, entiendo yo, en el marco de su campaña electoral. Si vos ponés los 60.000 por 3.000 empleados promedio estamos hablando de 180.000.000 de pesos”

Y agregó que “hicimos un planteo a la Provincia para saber qué es lo que va a ser. No puede ser que de golpe, porque se le ocurre al ministro de economía que es candidato, tengamos que ir atrás de una medida que no fue consultada con nosotros”.