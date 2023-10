UCR porteña intenta blindar la Ciudad del efecto Bullrich-Milei

Es que el Jefe de Gobierno electo advirtió en las últimas horas ante la TV que no es ahora el momento de decir por quién va a votar, en cambio aseguró que “voy a trabajar para mantener la unidad de Juntos por el Cambio”. Una coincidencia con Horacio Rodríguez Larreta.

“Una cosa son las posturas individuales y otra es la responsabilidad que tenemos los que fuimos elegidos” dijo J. Macri y aseguró que “no se terminó Juntos por el Cambio, no lo voy a dar por hecho”.

El propio Lousteau, inclusive, manifestó también que “hay que ver qué hace Jorge” en la Ciudad de Buenos Aires donde “esperemos no llegue” la crisis de la coalición. Sería un desatino, en el distrito ganador, creen algunos, que se perjudique la relación entre los socios políticos, más aún cuando a nivel local la transición viene acompañada del reparto de cargos importantes, como la renovación del Banco Ciudad, el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General porteño donde ya se están impulsando candidatos y hasta cargos legislativos como el manejo del abultado presupuesto, entre otras cuestiones que generan armar amplios acuerdos entre propios y opositores.

Por eso, en el radicalismo porteño, especialmente el ala Evolución que anima Lousteau, preservar la unidad de la coalición también es de interés,más aún cuando, de todos los socios de Juntos por el Cambio son los más resistentes a la integración con Milei.

El senador también se refirió al tema Capital, ante radios y TV. Dijo que su espacio siempre tuvo, en la Legislatura porteña, su propia identidad, en referencia a que mantiene la UCR un bloque de 8 diputados que funciona aparte de la bancada oficialista Vamos Juntos, pero coincide en las votaciones.

Para Lousteau “ahora hay un elemento adicional que es que un montón de nosotros le dice no a Milei”. Entonces señala que en la Ciudad de Buenos Aires “construimos un Juntos por el Cambio muy amplio que sacó más de 55%” de votos en las PASO pero “ahora vemos que el macrismo camina hacia Milei”. Así sostiene que espera que no haya ruptura en el distrito porteño, donde el PRO decidió “cerrarse” y señala que “me parece importante escuchar a Jorge Macri decir con Milei no” y explica que la construcción del Juntos por el Cambio porteño incluye a Horacio Rodríguez Larreta, a legisladores del socialismo y otros que integran la coalición como Graciela Ocaña. Dijo que ya saben “que el nuevo gobierno no quiere algo igual quiere volver a un macrismo más puro”.

“Me gustaría escuchar al jefe de la Ciudad” insistió el senador que perdió las PASO a manos de Jorge Macri.

En otro sentido el Jefe porteño electo consideró estar “muy enfocado en la realidad que tengo que gobernar una Ciudad que suele ser epicentro de conflictos con gobiernos que no son los míos, ni uno ni otro, mi gobierno era el de Patricia (Bullrich)”.

El interés común mantendría al distrito porteño protegido, tal vez, del impacto de la mayor crisis interna que hasta ahora mostró Juntos por el Cambio aunque por estas horas se muestra despedazado.

Por otra parte la actividad política porteña suele reflejarse en la Legislatura donde se da también el fenómeno de crecimiento de la agrupación de Milei que ingresó en 2021 con 5 bancas y ahora, tras la pasada elección general, sumaría (hay que esperar el recuento definitivo de votos) 4 más, de por sí 1 legislador más que el bloque UCR Evolución que mantendría los 8 que tiene actualmente. Pero, hablar de los realineamiento posteriores al 10 de diciembre contiene otras variables, como el resultado del balotaje. Sobre ese punto, Jorge Macri institió con que “hoy no voy a decir por quién voto” y que “está claro que siempre estuve en la vereda de enfrente del kirchnerismo”.