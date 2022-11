EE.UU.: apoyo clave para Goldfajn en su carrera al BID

Dato político

La novedad del apoyo del brasileño, fue el ciertamente sorpresivo cambio de actitud ante la postulación del ex presidente del Banco Central de Brasil, pasando de las dudas al voto afirmativo a partir de un dato político. Ahora Goldfajn superó la barrera de haber sido propuesto por Jair Bolsonaro, algo que para la administración Biden no generaba simpatías. Por el contrario, el hecho de no haber sido vetado por Luiz Inácio Lula da Silva (con buena sintonía con los Estados Unidos) termina siendo un valor agregado. En efecto, la postulación de Goldfajn no fue objetada por el electo presidente brasileño, quién dejó en claro que no pondrá trabas para la llegada del hasta ahora director gerente para el Hemisferio Occidental al sillón máximo del BID. Para que esto ocurra, un factor resultó preponderante. Goldfajn tiene el guiño de dos hombres fuertes de la próxima gestión de Lula. Tanto el próximo vicepresidente Geraldo Alkmin y el casi seguro ministro de Hacienda Enrique Meirelles avalan su llegada. Ambos conocen mucho al candidato, lo saben serio y técnicamente impecable, además de avalar la oportunidad que por primera vez el BID sea dirigido por un compatriota. A ese nivel, el hecho que su padrinazgo haya sido propuesto por Bolsonaro, es una anécdota. Todo un ejemplo de realpolitik.