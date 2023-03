EE.UU.: las obras creadas por IA no gozarán de copyright

La Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. (US Copyright Office) dictaminó hace una semana que las obras realizadas con Inteligencia Artificial (IA), ya sean pictóricas, literarias, etc., no devengarán derechos de autor, los que sólo continuarán limitados a las creadas por el ser humano. Aunque parezca una legislación propia de un relato de ciencia ficción, la Oficina se ha visto obligada a proceder así por la proliferación de este tipo de obras producidas por ese tipo de inteligencia. “Estas tecnologías, a menudo descritas como ‘IA generativa’, plantean preguntas sobre si el material que producen está protegido por derechos de autor”, dice el comunicado de la Oficina, “si las obras que consisten tanto en material de autoría humana como en material generado por IA pueden registrarse, y qué información deben proporcionar a la Oficina los solicitantes que deseen registrarlas. Ya no se trata de cuestiones hipotéticas”.