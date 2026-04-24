EEUU e Irán preparan una nueva ronda de negociaciones en Islamabad

Washington enviará a Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, mientras Teherán mueve a su canciller, Abbas Araghchi, en una gira que también incluirá Omán y Rusia.

Estados Unidos e Irán buscan reactivar los contactos en medio de la presión militar y las gestiones de países mediadores.

Estados Unidos confirmó el envío de Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad , donde se espera una nueva instancia de contactos con representantes de Irán en medio de la escalada regional y los esfuerzos diplomáticos para destrabar una salida negociada. La gestión cuenta con la mediación de Pakistán , que en las últimas semanas asumió un rol activo para intentar acercar posiciones entre ambos.

Del lado iraní, el canciller Abbas Araghchi inició una gira que incluye Pakistán , Omán y Rusia , tres actores clave para la estrategia diplomática de la República Islámica . Según informó la agencia estatal iraní IRNA, el ministro viaja con el objetivo de coordinar posiciones bilaterales y analizar la situación regional con sus socios.

La presencia de Araghchi en la negociación no es un dato menor, ya que se trata de un diplomático con experiencia en las conversaciones que derivaron en el acuerdo nuclear de 2015 y es considerado una figura de perfil más pragmático dentro del sistema iraní.

Su aparición en esta etapa podría leerse como una señal de que Irán busca mantener abierta la vía del diálogo , aunque todavía persisten fuertes disputas internas sobre el alcance de cualquier entendimiento con Estados Unidos.

Araghchi abordará con sus interlocutores la posición iraní frente a una eventual reanudación formal de conversaciones con Washington. Sin embargo, hasta el momento Irán no confirmó públicamente si participará de una reunión directa con la delegación estadounidense en Islamabad.

La administración de Donald Trump, en tanto, busca sostener la presión sobre Irán sin cerrar la puerta a un acuerdo. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que hubo “señales de progreso” por parte de Teherán, aunque evitó dar precisiones sobre el contenido de los contactos.

El vicepresidente J.D. Vance, que había encabezado una ronda previa de negociaciones, no integrará por ahora la comitiva principal. Según la Casa Blanca, permanecerá en reserva y podría sumarse en caso de que las conversaciones muestren avances concretos.

En paralelo, la tensión militar continúa como telón de fondo: desde el Pentágono, Pete Hegseth sostuvo que Irán todavía tiene margen para alcanzar un acuerdo, pero advirtió que las fuerzas estadounidenses siguen preparadas para actuar si fracasa la vía diplomática. La situación en el estrecho de Ormuz permanece como uno de los puntos más sensibles, por su impacto sobre el comercio internacional y el mercado energético.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también se refirió al tema y aseguró haber mantenido una conversación “excelente” con Trump. Según afirmó, Estados Unidos mantiene una fuerte presión económica y militar sobre Irán, mientras Israel continúa coordinando posiciones con Washington.