El Gobierno completó otro casillero en el directorio del Banco Nación tras la salida de Solana Pelayo

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo designó a José Luis Pérsico como director y avanzó en la reconfiguración de la cúpula del banco, en medio del plan para convertir la entidad en sociedad anónima.

El Gobierno nacional avanzó este jueves con la reorganización del directorio del Banco de la Nación Argentina , al oficializar la designación de José Luis Pérsico como nuevo director de la entidad financiera, tras la renuncia de Solana Agustina Pelayo , que había dejado su cargo a comienzos de diciembre.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 20/2026 , publicado en el Boletín Oficial , y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo . Según el texto oficial, Pérsico asumió sus funciones a partir del 7 de enero de 2026 y su mandato se extenderá hasta el 1 de enero de 2028 .

En el mismo instrumento, el Ejecutivo aceptó la dimisión de la directora saliente. “ Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por la abogada Solana Agustina Pelayo al cargo de Directora del Banco de la Nación Argentina ”, señala el decreto.

El movimiento se inscribe en una serie de cambios que comenzaron con la designación de Darío Wasserman como presidente del Banco Nación , una decisión que terminó de consolidarse a fines de diciembre. La oficialización se realizó a través del Decreto 903/2025 , que aceptó la renuncia de Daniel Tillard , una salida que ya se daba por descontada por su cercanía con el peronismo cordobés y dirigentes como Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora .

En paralelo, el Decreto 907/2025 formalizó el ingreso de Carolina Píparo al directorio de la entidad, tras la renuncia de Rodolfo Carvajal , en el marco de un recambio que desplazó a funcionarios vinculados a gestiones anteriores, como el ex titular de ANSES, Osvaldo Giordano , y el ex secretario de Transporte, Franco Mogetta .

Desde la Casa Rosada destacaron que la llegada de Wasserman garantiza la continuidad del rumbo fijado por la administración Milei. En el comunicado oficial se subrayó que “el banco volvió a trabajar de banco”, con una mayor orientación al crédito privado y un alejamiento del financiamiento al sector público.

Sociedad anónima y créditos

La reconfiguración del directorio cobra especial relevancia en un contexto en el que el Gobierno mantiene como objetivo estratégico la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima, una iniciativa que por el momento permanece frenada por una disposición judicial.

Según informó Presidencia, durante la gestión de Tillard y Wasserman se otorgaron 20.000 créditos hipotecarios y la participación del banco en el mercado financiero pasó de 12 a 18 puntos porcentuales.

Antes de asumir la presidencia, Wasserman se desempeñó como vicepresidente de la entidad. En su despedida, Tillard aseguró que “el equipo del Banco ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol”, en un escenario de orden fiscal y saneamiento del balance del Banco Central.

Perfil del nuevo presidente

Wasserman cuenta con una extensa trayectoria en el sistema financiero, especialmente en el ámbito de las sociedades de garantía recíproca (SGR), clave para el financiamiento de pymes, un segmento histórico del Banco Nación. Entre 2020 y 2023 presidió Móvil SGR y previamente condujo Garantizar SGR, donde el Banco Nación es accionista principal.

También encabezó la Cámara Argentina de SGR, fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA) y lideró la consultora Inversiones y Análisis S.A. Durante su gestión recibió distintos reconocimientos por procesos de digitalización y modernización tecnológica.

Su peso político se fortaleció a partir de su vínculo con el denominado “Triángulo de Hierro” del oficialismo, junto a su esposa Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña, desde donde ambos impulsaron encuentros clave del espacio y acercamientos con referentes del empresariado y la política.