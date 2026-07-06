Desregulación aérea: autorizan a Avianca a operar nuevas rutas entre Buenos Aires y dos ciudades de Colombia + Agregar ámbito en









La aerolínea podrá prestar servicios regulares de pasajeros y carga entre la capital argentina y las ciudades de Cali y Cartagena de Indias, tras obtener la autorización de la ANAC.

Más vuelos a Colombia: Avianca fue autorizada a sumar dos nuevas rutas desde Buenos Aires. AviaciónGob.

Como parte del plan de desregulación del mercado aerocomercial, el Gobierno autorizó a la aerolínea Avianca a incorporar nuevas rutas aéreas internacionales que unirán Buenos Aires con las ciudades colombianas de Cali y Cartagena de Indias. La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 15/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La autorización habilita a Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca) a operar servicios regulares para el transporte de pasajeros y cargas bajo modalidad combinada. La decisión se adoptó luego de que la compañía presentara la solicitud correspondiente y obtuviera el aval técnico y jurídico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Avianca amplía su operación en Argentina con nuevas rutas a Colombia Según la resolución, la Dirección Nacional de Transporte Aéreo emitió un dictamen favorable tras verificar que la empresa cumplía con los requisitos previstos en la normativa vigente para la prestación de servicios internacionales.

La medida se enmarca en los acuerdos bilaterales que regulan la actividad aerocomercial entre Argentina y Colombia, entre ellos los memorandos de entendimiento firmados en 2018 y 2025. Además, el Gobierno señaló que la compañía acreditó el cumplimiento de las exigencias establecidas por el Código Aeronáutico y por la reglamentación vigente en materia de transporte aéreo internacional.

La resolución también dispone la notificación formal a la ANAC y a la empresa para avanzar con la implementación de las nuevas operaciones, conforme a los procedimientos y estándares de seguridad que rigen la aviación comercial.

La autorización fue otorgada luego de que la autoridad aeronáutica de Colombia designara a Avianca como operador para esos servicios y comunicara esa decisión a la Argentina, en cumplimiento de los compromisos asumidos entre ambos países. Con la incorporación de estas conexiones, se ampliará la oferta de vuelos directos entre Argentina y Colombia, tanto para pasajeros como para el transporte de cargas, en una medida que apunta a fortalecer la conectividad aérea y facilitar el intercambio comercial y turístico entre ambos países.