El Gobierno reorganizó el Renar y lo convirtió en un organismo desconcentrado de Seguridad

El decreto 770/2026 establece una nueva estructura y amplía las atribuciones del Registro Nacional de Armas para registrar, autorizar, controlar y fiscalizar actividades vinculadas con armas, municiones y explosivos.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva reorganización del sistema de control de armas y, mediante el Decreto 770/2026 , publicado este viernes en el Boletín Oficial , dispuso que el Registro Nacional de Armas (Renar) funcione como un organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional . La medida también establece una nueva estructura, conducción y atribuciones para el ente.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, fija entre los objetivos del Renar prevenir y combatir la violencia armada y el tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados .

A partir de la reorganización, el organismo estará encabezado por un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario y un subdirector con rango y jerarquía de subsecretario. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo. De esta manera, se eleva el nivel jerárquico de la conducción del Renar .

El nuevo esquema contempla competencias sobre armas, municiones y artefactos explosivos. Entre ellas se encuentran la registración y fiscalización, la fabricación y comercialización, la adquisición, transferencia y traslado, los controles de tenencia y portación, la importación, exportación y tránsito de armamento, además de los secuestros, incautaciones y decomisos y la destrucción de materiales controlados.

El Renar también tendrá bajo su órbita al Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos , el Registro Único de Información y un banco nacional informatizado de datos.

El decreto establece además que la reorganización no implicará un incremento en la cantidad de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional.

Uno de los principales cambios aparece en el nuevo esquema de organismos dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional. El anexo incorporado al artículo 2° ubica al Renar dentro de la categoría de “Organismos Desconcentrados”, junto con la Agencia Federal de Emergencias, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal y la Prefectura Naval.

La incorporación a esa categoría administrativa no equipara al Renar con las fuerzas de seguridad, sino que establece que tendrá el carácter de organismo desconcentrado dependiente del Ministerio que conduce Alejandra Monteoliva.

La medida quita al organismo de la órbita de Monteoliva y le endilga la representaicón y conducción al director ejecutivo del Renar.

La modificación también amplía las facultades de la conducción del organismo. El director ejecutivo tendrá a su cargo la representación y conducción del Renar y podrá imponer sanciones administrativas a las personas físicas y jurídicas sometidas a su control. También podrá dictar actos administrativos generales y particulares destinados a aplicar e interpretar las normas sobre armas de fuego, materiales controlados y explosivos de uso civil.

Entre sus nuevas atribuciones figuran además la adopción de medidas preventivas o cautelares, como la suspensión preventiva de autorizaciones o habilitaciones y la inmovilización administrativa de materiales controlados.

El organismo también podrá aprobar procedimientos relacionados con la registración, fiscalización y control, así como con la trazabilidad e intercambio de información sobre esos materiales y sus usuarios.

La reorganización del Renar se suma a la decisión adoptada por el Gobierno en julio de 2025, cuando, mediante el Decreto 445/2025, se volvió a establecer el Registro Nacional de Armas en reemplazo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). El organismo recuperó así la denominación del viejo Renar, creado en 1975 como autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429, sancionada durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse.

La restitución del Renar se produjo en el marco de una serie de medidas impulsadas por la administración de Milei para desregular el mercado legal de armas. Entre ellas se incluyeron la eliminación del período de oposición de 15 días para quienes objeten a una persona que busca obtener o renovar su permiso de tenencia, la simplificación de la renovación de la condición de Legítimo Usuario, la habilitación de la credencial digital y la reducción de 21 a 18 años de la edad mínima para obtenerla.

El proceso también incluyó la autorización para la tenencia controlada de fusiles de asalto semiautomáticos y la eliminación de la tasa anual que abonaban entidades de tiro, cazadores, usuarios comerciales y colectivos.