El ministro de Asuntos Exteriores de Japón visita Argentina y dona equipo médico

Además, se indicó que el ministro japonés mantendrá "varias reuniones con funcionarios argentinos y un encuentro con representantes de la comunidad nikkei en el país".

Shunsuke "llegó al país con el objetivo de estrechar aún más las relaciones bilaterales entre ambos países y como demostración de tal interés participó en su primer acto en Buenos Aires en la ceremonia de entrega formal de la donación de un tomógrafo computarizado" al hospital de La Unión.

La donación "se realizó en el marco de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Japón para el Programa de Desarrollo Económico y Social (COVID-19)".

"La suma total de la donación japonesa es de U$S 4.600.000 y el tomógrafo valuado en U$S 550.000, corresponde al primero de los equipamientos médicos que se adquirieron con este fondo de cooperación", se detalló.

En la ceremonia estuvieron Shunsuke; la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; el embajador de Japón, Nakamae Takahiro; el director nacional de Cooperación Internacional, Santiago Galar; el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados; los asesores de la Dirección de Hospitales del Ministerio de Salud bonaerense, Elizabeth Barbis y Luis Cantaluppi; el secretario de Calidad en Salud, Alejandro Collia; el presidente de la Corporación América, Eduardo Eurnekian, y la presidenta de la Cooperadora del Hospital, Patricia Eurnekian.

La Cooperación Financiera No Reembolsable del Japón para el Programa de Desarrollo Económico y Social (COVID-19) "tiene como objetivo hacer frente a la pandemia a escala global iniciada en marzo de 2020 y es una medida de emergencia implementada en forma inmediata por el Gobierno de Japón a partir de abril del mismo año, teniendo como pilar principal la donación de equipamientos médicos a través de cooperaciones financieras no reembolsables a 57 países U$S 370 millones de dólares (38.000 millones de yenes)", se indicó.

Además, se destacó que "la Argentina y Japón son socios estratégicos que cuentan con una relación de amistad que data de más de 120 años".

"A lo largo de la historia, Japón ha venido cooperando activamente en el fortalecimiento del sistema de salud pública de la Argentina. Se cooperó con el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad de La Plata con la compra de equipamientos médicos, así como también con la provisión de cooperación técnica" por un monto total de U$S1.900.000.

"Del total de 70 proyectos ejecutados en la Argentina, en 32 de ellos, se donaron equipamientos médicos para el cuidado de la salud de los habitantes de las localidades en la que fueron destinados", detalló el comunicado.