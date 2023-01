El PRO de PBA se rearma tras la incertidumbre en torno de una candidatura presidencial de Macri

Con Diego Santilli envalentonado, tras lo que fue el triunfo de 2021 y la fuerza en espejo del candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, está claro que hay un sector interno que seguirá en el mismo camino más allá de las decisiones del expresidente.

Sin embargo, del otro lado las fichas se mueven con mayor celeridad. Sucede que sin la confirmación de Macri los distintos referentes comienzan a dejar cada vez en claro que la puja, más allá de la cantidad de candidatos que hoy se haga visible, será entre dos formas de encarar lo que definen desde el partido amarillo como idea de transformación.

Sin demasiado tiempo para quedar en espera, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, tomó la decisión de exponer que “mi liderazgo natural es Mauricio Macri” pero “como él no ha tomado una decisión, trabajo con Patricia Bullrich”.

La novedad es no está en aquello ya viene sucediendo sino en la propia declaración. Se trata de la confirmación de que todos los caminos del sector duro del PRO en la provincia de Buenos Aires se cruzan. Ya sea a través de cómo trabajan los equipos técnicos de cada corriente interna sino del propio movimiento territorial.

“El candidato es una consecuencia. Hoy todos nos movemos en el mismo sentido y trabajando para una idea de Provincia que solo se puede llevar delante de una manera: provocando un cambio concreto en la estructura política”, le dice a Ámbito un armador de campaña de uno de los candidatos bonaerense que hoy tiene el partido amarillo del lado duro.

La ruta es la misma. Y todos parecen llegar al mismo camino: ponerle un freno a Santilli, quien tras imponerse en las elecciones de 2021 quedó como el candidato a natural a pelear por la gobernación. Sin embargo, no todos pensaron igual y los rivales internos comenzaron a aflorar.

Interior

Más allá de las definiciones de Macri está claro que hoy el PRO que no se identifica con Larreta también tiene sus diferencias internas sobre qué es lo mejor. La lectura que hacen los aspirantes es que, de presentarse, ninguno de le animaría al expresidente.

“Aquel que no cree que Mauricio, dentro del PRO y de Juntos por el Cambio, no tiene una jefatura por arriba del resto, me parece que está errado. Por eso considero que es difícil competir contra quien es el líder del espacio, ya sea María Eugenia (Vidal) como (Horacio) Larreta”, sostuvo el diputado nacional Cristian Ritondo, uno de los principales rivales internos que tiene Santilli hoy para la puja del poder local.

Sin embargo, hay intendentes que juegan por afuera de la línea de Larreta y Santilli que pese a no discutir el liderazgo de Macri prefieren que su rol sea otro: “Mauricio tiene que seguir siendo lo que es: un líder natural que ordena y llama la atención cuando ve que algo no funciona. Tiene que seguir con una mirada fina desde afuera para poder analizar mejor la situación”, le dijo a Ámbito un intendente PRO.