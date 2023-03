Empresas tecnológicas y política: el caso que pone a a China contra los EE.UU.

TikTok es una de las redes sociales más grandes del mundo. Según lo publicó la empresa china ByteDance, dueña de la plataforma, cuenta con más de 1.051 millones de usuarios activos al mes, y se considera la séptima plataforma de redes sociales más popular, por delante de otras más antiguas como Pinterest, Twitter y Snapchat y, sin dudas, una de las que ha definido comportamientos y tendencias nuevos. Sin embargo, esto no parece ser un impedimento de otros gobiernos como Canadá y Dinamarca, que reflejan su preocupación sobre la seguridad de los datos.

Si lo vemos desde el punto de vista de los usuarios, el principal riesgo que supone a la privacidad es el mismo que tienen las otras redes sociales, ya que es de público conocimiento la información que recopilan acerca de los usuarios compañías como Meta, Google, Twitter, etcétera; pero si lo vemos desde la perspectiva de seguridad nacional esto cambia porque, dado el contexto, sí podría representar una amenaza potencial frente a una hipótesis de conflicto, no sólo por el tema de espionaje sino también como herramienta de propagación de desinformación, manipulación política y propaganda. Además, una aplicación instalada tan masivamente, es muy probable que se encuentre fortuitamente en dispositivos cercanos a funcionarios del gobierno, que no solo recopile datos sino que en alguna situación podría llegar a tomar el control o hacer uso de estrategias para acceder a información sensible en los teléfonos y demás dispositivos.