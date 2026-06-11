Chau plazo fijo: cómo siguen las tasas de los principales bancos hoy, jueves 11 de junio + Agregar ámbito en









Las entidades financieras ajustan rendimientos en depósitos tradicionales y los ahorristas vuelven a comparar opciones para cuidar sus ingresos.

Cómo rinden hoy los plazos fijos Depositphotos

Los plazos fijos continúan siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan mantener sus pesos invertidos sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, durante los últimos meses las tasas ofrecidas por los bancos mostraron una tendencia descendente, lo que obligó a muchos ahorristas a recalcular expectativas y revisar alternativas.

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La baja de los rendimientos modificó el escenario que dominó buena parte de los últimos años. Quienes cuentan con dinero disponible suelen mirar con atención las tasas informadas por cada entidad antes de tomar una decisión. La diferencia entre un banco y otro puede parecer pequeña, pero en colocaciones de montos elevados el impacto final no es menor.

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En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite seguir la evolución de las tasas de manera diaria. Allí se publican los porcentajes informados por las entidades para depósitos a 30 días, tanto para clientes como para quienes buscan constituir un plazo fijo sin tener cuenta en el banco elegido.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 11 de junio inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos

Según los datos del Banco Central para colocaciones online a 30 días, las tasas nominales anuales (TNA) de los principales bancos del sistema financiero se ubican actualmente en este rango este jueves 11 de junio: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 14,5%

: 14,5% Banco Galicia : 15%

: 15% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18,5%

: 18,5% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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