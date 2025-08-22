En medio del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sacude al Gobierno, se confirmó este viernes que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará su informe de gestión en la Cámara de Diputados el miércoles 27 de agosto a las 12.
22 de agosto 2025 - 15:27
En medio del escándalo por las coimas, Guillermo Francos dará su informe de gestión este miércoles en Diputados
Es una obligación del jefe de Gabinete de Ministros establecida por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Será su quinto informe desde que asumió en mayo de 2024.
El informe de gestión es una obligación del jefe de Gabinete de Ministros establecida por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Para cumplir con ello, el presidente de Diputados Martín Menem, a través del secretario Parlamentario, Adrián Pagán, envió este viernes la invitación formal a Francos.
