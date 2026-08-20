Accidentes en el hogar: cómo prevenir a los "enemigos invisibles" + Agregar ámbito en









En Argentina se registran miles de incidentes por año en el hogar por fallas en artefactos domésticos, falta de mantenimiento de los equipos o factores externos como el clima. La clave está en utilizar la tecnología a nuestro favor y realizar los controles necesarios. ¿Cómo podés preparar tu hogar para detectar a tiempo situaciones de riesgo y evitar tragedias?

En el caso de las estufas a gas, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, en el primer semestre de 2026 se notificaron 608 casos de intoxicación por monóxido de carbono en el país. Depositphotos

Pasamos la mayor parte de nuestra vida en el hogar, el lugar donde deberíamos sentirnos más seguros. Durante años, proteger una vivienda significó impedir un robo, pero hoy existen sensores que permiten detectar a tiempo riesgos silenciosos: un cortocircuito en el living, un calefactor que empieza a quemar mal en una noche fría o una pequeña filtración de agua que en pocas horas arruina una habitación.

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En la mayoría de estos casos, la vivienda emite señales antes de que el problema alcance su punto crítico. El desafío consiste en detectarlas. En el caso de las estufas a gas, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, en el primer semestre de 2026 se notificaron 608 casos de intoxicación por monóxido de carbono en el país. La mayor parte de estos episodios se generan por un desperfecto, mal uso, falta de mantenimiento o ambientes mal ventilados.

La evolución de los sistemas de seguridad está ampliando el concepto de protección. “La vivienda deja de ser un espacio pasivo para convertirse en un entorno capaz de advertir que algo funciona de manera anormal. Los nuevos dispositivos pueden supervisar variables ambientales y técnicas, enviar alertas al teléfono, informar a una central de monitoreo e incluso ejecutar acciones automáticas”, afirma Alejandro Kontos, Director Ejecutivo de CASEL, coorganizadora de Intersec Buenos Aires. Los sistemas más avanzados pueden cruzar información. Si un sensor térmico registra un aumento inusual y, al mismo tiempo, un detector identifica humo, la plataforma puede elevar el nivel de alarma y reducir la posibilidad de ignorar un evento real.

Equipar una vivienda ya no requiere reformas complejas ni presupuestos fuera del alcance. Te detallamos los equipos que pueden salvar vidas en segundos:

Detectores de gas y monóxido inteligentes : La tecnología actual permite combinar detectores de humo, temperatura y monóxido de carbono. Las últimas versiones que existen en el mercado, además de activar una sirena local, pueden enviar una notificación, reportar el evento a una central de monitoreo o activar protocolos de asistencia.

: La tecnología actual permite combinar detectores de humo, temperatura y monóxido de carbono. Las últimas versiones que existen en el mercado, además de activar una sirena local, pueden enviar una notificación, reportar el evento a una central de monitoreo o activar protocolos de asistencia. Sensores de agua: Permiten detectar agua en lugares críticos, como debajo de termotanques, lavarropas, lavavajillas, mesadas, bombas y tanques. Los sistemas más avanzados pueden accionar una electroválvula para interrumpir automáticamente el suministro de agua cuando identifican un consumo anormal o una pérdida continua.

Permiten detectar agua en lugares críticos, como debajo de termotanques, lavarropas, lavavajillas, mesadas, bombas y tanques. Los sistemas más avanzados pueden accionar una electroválvula para interrumpir automáticamente el suministro de agua cuando identifican un consumo anormal o una pérdida continua. Enchufes inteligentes: Conectados a una app del celular, permiten cortar la corriente de pequeños electrodomésticos a distancia para evitar descuidos.

Conectados a una app del celular, permiten cortar la corriente de pequeños electrodomésticos a distancia para evitar descuidos. Central de monitoreo, ya no es una alarma de intrusión aislada: Permite integrar los dispositivos dentro de un mismo ecosistema: recibe eventos técnicos, verifica lo sucedido y aplica protocolos diferenciados según el tipo de emergencia. Esta evolución es especialmente valiosa para viviendas con adultos mayores, personas que viven solas, mascotas o familias que pasan muchas horas fuera de casa. Mantenimiento en casas y consorcios: la asignatura pendiente Cuando hablamos de seguridad, estamos tratando de definir un estado libre de peligros o, al menos intentar minimizar el riesgo. Para que los dispositivos cumplan su función en el momento que se los necesita, la tecnología debe funcionar como una capa adicional dentro de una estrategia de prevención. Dado que la seguridad es una actitud personal de ejercer el derecho y el criterio en la adopción de las medidas, es necesario realizar los controles para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos.

Cabe señalar que los sistemas de seguridad deben ser correctamente mantenidos aún dentro del período de garantía. Tener la mejor tecnología no sirve de nada si no se realiza una revisión técnica periódica, si los dispositivos no están ubicados correctamente, o las baterías están agotadas. Por otra parte, un detector de gas no reemplaza la revisión de la instalación, un sensor de agua no repara una cañería deteriorada, y una alarma de humo no sustituye un plan de evacuación. Esta urgencia de mantenimiento se extiende a los espacios comunes de los edificios de propiedad horizontal, donde la falta de control en matafuegos, sistemas de hidrantes, luces de emergencia o centrales de incendio del consorcio incrementa los riesgos comunitarios. "Así como controlamos el auto antes de salir a la ruta, la infraestructura de protección de una vivienda o de un edificio exige una rutina de mantenimiento. El control de carga de extintores, la verificación de válvulas, el correcto funcionamiento de los sistemas de extinción por agua y la certificación de componentes no son un gasto, sino la garantía de que el equipo responderá cuando la vida esté en juego", señala Alejandro Alí, Secretario de la Cámara Argentina de Seguridad, coorganizadora de Intersec Buenos Aires, donde se podrán ver estos equipos y se realizarán capacitaciones de prevención. Para asegurar que la protección del hogar funcione las 24 horas, especialistas sugieren aplicar las medidas básicas de conservación: La prueba del botón "Test": Presionar una vez al mes el botón de prueba integrado en los detectores de humo y gas para comprobar el correcto funcionamiento de las sirenas y circuitos internos.

Presionar una vez al mes el botón de prueba integrado en los detectores de humo y gas para comprobar el correcto funcionamiento de las sirenas y circuitos internos. Limpieza de ranuras: Aspirar suavemente el polvo acumulado y las telarañas en las rejillas de los sensores para evitar falsas alarmas o la obstrucción de la entrada de humo en una emergencia real.

Aspirar suavemente el polvo acumulado y las telarañas en las rejillas de los sensores para evitar falsas alarmas o la obstrucción de la entrada de humo en una emergencia real. Vencimiento de sensores: Los sensores químicos de gas y monóxido pierden sensibilidad con el tiempo y deben reemplazarse por completo cada 7 a 10 años y su sensibilidad testeada semestral o anualmente acorde a la tecnología.

Los sensores químicos de gas y monóxido pierden sensibilidad con el tiempo y deben reemplazarse por completo cada 7 a 10 años y su sensibilidad testeada semestral o anualmente acorde a la tecnología. Matafuegos: Tanto en el hogar como en los pasillos de un edificio, es obligatoria la revisión y recarga anual verificando que el manómetro se mantenga siempre en la zona verde de presión operativa.

Tanto en el hogar como en los pasillos de un edificio, es obligatoria la revisión y recarga anual verificando que el manómetro se mantenga siempre en la zona verde de presión operativa. Sistema de detección de incendio, perdidas de gas y monóxido: Se debe realizar una inspección y prueba periódica.

Se debe realizar una inspección y prueba periódica. Sistema de extinción y combate de incendio a base de agua: Es necesaria la inspección y prueba periódica, control de suministro de agua, reserva de agua, boca de impulsión, bombeo, hidrantes y mangueras.