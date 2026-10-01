El nuevo registro de médicos reveló que hay más activos mayores de 65 años y cae la matricula en jóvenes + Agregar ámbito en









El relevamiento tomó como referencia a 244.588 profesionales y determinó que el 79,3% presenta señales de actividad laboral. El análisis se realizó mediante el cruce de información sanitaria, previsional, tributaria y migratoria

Hay más médicos mayores de 65 años trabajando y menos menores de esa edad.

Un nuevo relevamiento del Ministerio de Salud mostró que 194.027 médicos, el 79,3% de los 244.588 profesionales registrados, presentan señales de actividad laboral en el país. El dato surge de una actualización del registro nacional que permitió identificar a más profesionales mayores de 65 años en ejercicio y, al mismo tiempo, descartar a miles de menores de esa edad que figuraban como habilitados pero no tenían evidencia de actividad.

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Para realizar el análisis, la cartera sanitaria modificó la forma de determinar quiénes están efectivamente trabajando. En lugar de tomar únicamente la matrícula vigente, cruzó los datos del Registro Federal de Profesionales de la Salud (Refeps) con información laboral, tributaria, previsional y migratoria de otros organismos estatales.

El cambio permitió sumar al cálculo 26.998 profesionales mayores de 65 años que presentan señales de actividad. A la vez, quedaron fuera de la estimación 25.976 menores de 65 años que no registran actividad.

“Lo interesante es que permitió incorporar 26.998 profesionales mayores de 65 años con señales de actividad y excluir a 25.976 menores de 65 con evidencia de inactividad”, explicaron desde la cartera sanitaria. Y agregaron: “Por el contrario, el nuevo criterio permite corregir las estimaciones anteriores y especificar con mayor detalle la composición de los médicos en ejercicio del país”.

El nuevo registro redujo la tasa a 41,8 médicos cada 10.000 habitantes y detectó 50.561 profesionales inactivos. Hay 41,8 médicos cada 10.000 habitantes y 50.561 están inactivos El nuevo cálculo también modificó la cantidad estimada de médicos disponibles en relación con la población. La tasa pasó de 52,7 a 41,8 médicos cada 10.000 habitantes, debido a que el registro anterior incluía a profesionales que tenían autorización para ejercer pero que ya no trabajaban en el país.

Entre los profesionales que actualmente ejercen, el 54% tiene al menos un empleo en relación de dependencia, mientras que el 18,1% trabaja de manera independiente. Además, un 7,2% corresponde a médicos jubilados que continúan con actividad profesional. En cambio, 50.561 profesionales, equivalentes al 20,7% del total registrado, fueron considerados inactivos. Dentro de ese grupo, 17.471 emigraron y 19.278 se jubilaron. Otros 12.306 no presentan evidencia de actividad en las bases consultadas y 1.506 aparecen como casos de actividad insuficiente para ser considerados en ejercicio. El registro detectó diferencias entre argentinos y extranjeros La actualización también permitió observar diferencias entre argentinos y extranjeros. Del total registrado, 211.032 son argentinos y 33.556 extranjeros. Entre los extranjeros habilitados para ejercer, el 57% registra actividad, mientras que el 28,5% aparece como emigrado. Entre los médicos argentinos, la proporción identificada como emigrada es del 3,9%. Desde el Ministerio de Salud señalaron que el nuevo sistema busca contar con información más precisa para planificar la formación de profesionales, su distribución territorial y las necesidades de contratación. La revisión forma parte, además, del proceso de actualización de las estadísticas sanitarias que lleva adelante la Argentina en el marco de su proceso de adhesión a la OCDE.