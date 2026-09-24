Alemania investiga a un presunto exsoldado nazi de 105 años por su participación en múltiples asesinatos + Agregar ámbito en









El hombre habría formado parte del personal de vigilancia del Stalag 326 VI K, un centro de prisioneros de guerra ubicado en el oeste del país durante la Segunda Guerra Mundial.

Investigan en Alemania a un hombre de 105 años por crímenes en un campo nazi.

La Justicia alemana investiga a un hombre de 105 años por su presunta participación en crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El sospechoso habría trabajado como guardia en el Stalag 326 VI K, un campo de prisioneros de guerra del régimen nazi ubicado en la región de Senne, en el oeste del país.

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La fiscalía de Dortmund informó que el hombre es investigado por su posible relación con múltiples homicidios, a partir de las tareas que habría realizado en ese lugar. Según el organismo, “habría sido un exguardia del campo de prisioneros de guerra Stalag 326 VI K”.

El caso había sido informado inicialmente por el diario alemán Bild. De acuerdo con esa publicación, otro antiguo guardia del mismo campo también había sido investigado recientemente, aunque murió antes de que el proceso pudiera avanzar.

El campo nazi que albergó a miles de prisioneros soviéticos El Stalag 326 VI K funcionó entre 1941 y abril de 1945 y recibió entre 180.000 y 200.000 prisioneros de guerra soviéticos. El Ejército estadounidense liberó el lugar en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.

Según el memorial ubicado en el antiguo campo, los prisioneros padecieron falta de alimentos, atención médica insuficiente, malas condiciones sanitarias y trabajo forzado. El mismo sitio señala que entre 2,3 y 3 millones de los aproximadamente 5,3 a 5,7 millones de prisioneros de guerra soviéticos capturados por Alemania no sobrevivieron.

A los 105 años investigan a un hombre por su presunto rol en un campo nazi. Alemania reabre causas contra antiguos guardias de campos nazis La investigación se suma a otros procesos iniciados en Alemania contra personas vinculadas con antiguos campos nazis. En 2025, la fiscalía de Dortmund había abierto otra causa contra un hombre de 100 años que habría trabajado como guardia en un campo de prisioneros de guerra ubicado en Hemer, también durante la Segunda Guerra Mundial. Estos casos cobraron impulso después de la condena de John Demjanjuk en 2011. El antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibór fue condenado aunque no existían pruebas de que hubiera cometido personalmente un asesinato. Los tribunales consideraron que su participación como parte del funcionamiento del campo podía constituir complicidad en los crímenes cometidos allí. El paso del tiempo se convirtió en uno de los principales obstáculos para este tipo de investigaciones. En los últimos años, algunos acusados murieron antes de que los procesos judiciales pudieran llegar a una sentencia.

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