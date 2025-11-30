Aumentos de luz y gas en diciembre: de cuánto serán las subas y a quiénes impactarán

De cara al cierre del año y a la proximidad de las fiestas, la evolución de los precios vuelve a ocupar un lugar central en los hogares de Argentina. En diciembre, las facturas de luz y gas llegarán con nuevos aumentos correspondientes a los consumos de noviembre, en un contexto de ajustes sostenidos en los servicios públicos.
Las facturas de electricidad y gas llegarán con incrementos en el último mes de 2025, mientras que desde el 1° de enero entrará en vigencia un nuevo régimen de subsidios impulsado por el gobierno de Javier Milei que reducirá el alcance de las bonificaciones.
Cuánto aumenta la luz en diciembre de 2025
En el caso de la electricidad, el ENRE aprobó en noviembre una actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), que se reflejará directamente en las boletas de diciembre. Para los usuarios de Edesur, la suba será del 3,53% respecto de la factura anterior, mientras que para los clientes de Edenor alcanzará el 3,6%.
El incremento aplica tanto a usuarios con subsidio como sin subsidio y se suma a los aumentos acumulados a lo largo del año, lo que seguirá presionando sobre el gasto mensual de los hogares.
Sube el gas: cuánto se encarece la factura en diciembre
En el servicio de gas natural continúa vigente el ajuste del 3,8% aplicado en noviembre, que se trasladará de forma directa a las boletas del último mes del año. Al igual que en la electricidad, el impacto final dependerá del nivel de consumo y de la categoría tarifaria de cada usuario.
Además de la luz y el gas, diciembre llegará con aumentos en otros rubros sensibles del presupuesto familiar, como alquileres, transporte público y prepagas.
En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,3% mensual y acumuló un 31,3% interanual. Dentro de ese registro, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles volvió a ubicarse entre los que más aumentaron, con una suba del 2,8%. Para noviembre, las consultoras privadas prevén que la inflación volverá a ubicarse por encima del 2% por tercer mes consecutivo.
Nuevo régimen de subsidios desde enero: qué cambia y a quiénes afecta
A partir del 1° de enero, el Gobierno pondrá en marcha un nuevo esquema de subsidios para la electricidad, el gas y las garrafas, que reemplazará por completo el sistema de segmentación por niveles de ingresos vigente hasta ahora. El cambio central es que se reducirá el volumen de consumo subsidiado y habrá menos hogares alcanzados por las bonificaciones.
El actual sistema de tres niveles (ingresos altos, medios y bajos) quedará sin efecto. Desde enero solo existirán dos categorías:
Usuarios con subsidio
Usuarios sin subsidio
El principal requisito para acceder al beneficio será no superar el equivalente a tres canastas básicas totales, aunque también se evaluarán consumos registrados y datos patrimoniales. La asignación del subsidio será automática.
Los usuarios que ya figuran en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán reinscribirse. Sus datos serán migrados automáticamente al nuevo sistema, con posibilidad de actualizarlos mensualmente mediante declaración jurada en caso de cambios en la situación económica.
Cómo será el subsidio en la luz
Los hogares que mantengan el subsidio recibirán un descuento del 50% sobre un consumo base, que será:
Más alto en verano e invierno
Más bajo en otoño y primavera
Todo consumo que supere ese umbral se pagará sin subsidio. Durante 2026 regirá además una bonificación adicional transitoria que se aplicará solo en enero y se irá reduciendo hasta desaparecer en diciembre.
En el gas, el subsidio del 50% se aplicará únicamente sobre un bloque de consumo durante los meses de invierno, con topes que variarán según la zona del país. En verano, el gas dejará de estar subsidiado, salvo por una bonificación transitoria que también comenzará en enero y se irá reduciendo.
De cuánto serán los aumentos en 2026
El impacto final en las boletas dependerá de tres factores clave:
La condición que tenía cada usuario en la segmentación anterior
El nivel de consumo mensual
La región del país
El cambio central es que el Estado subsidiará menos volumen de energía, lo que se traducirá en facturas más elevadas, especialmente durante los meses de mayor demanda.
