Balanza energética: el Gobierno anunció un superávit de u$s3.700 millones en nueves meses de 2024

El pasado jueves, el abogado Eduardo Rodríguez Chirillo renunció a su cargo como secretario de Energía por "motivos personales y profesionales". Las fuentes consultadas por este medio indican que la principal apuntada para reemplazarlo sería María Tettamanti , actual gerenta general en NRG Energía S.A. y ex directora general de Camuzzi Gas Pampeana.

En el período enero-agosto 2024 el valor de las exportaciones aumentó un 26% con relación al mismo período del año previo. “Dado que los precios se mantuvieron relativamente estables, el aumento se explica por el incremento de las cantidades exportadas, que crecieron un 27%”, indicó el reporte al que accedió Energy Report.

Por su parte, las importaciones se redujeron un 49% en comparación con enero-agosto de 2023. En ese caso, las cantidades importadas disminuyeron un 43%, mientras que los precios de importación se redujeron un 11%.

La salida de Eduardo Chirillo de la Secretaría de Energía

El ahora exfuncionario del Gobierno anunció su salida de la secretaría el pasado jueves. Luego de tomar la decisión, Chirillo detalló los motivos de su partida a través de sus redes sociales: "Hoy presenté mi renuncia como secretario de Energía de la Nación por motivos personales y profesionales que considero oportuno atender en este momento".

La decisión se venía barajando desde hace semanas. Incluso, según pudo saber este medio, Chirillo ya había presentado anteriormente su renuncia - hasta tres veces - a causa de diferencias con Economía. La última de ellas fue cuando se conoció públicamente que Daniel González desembarcaba en la cartera energética para "hacerse cargo de todo".

Un fuente calificada también aseguró una reciente nota de Energy Report sobre la falta de inscripción de 1,4 millones de hogares en los subsidios para no perder el beneficio, y un creciente gasto público en el sector de la energía por no lograr aplicar un modelo acertado de recorte y distribución equitativa de esas asistencias, fue la gota que derramó el vaso y ayudó a acelerar la salida del funcionario. El gran escollo fue no poder poner en marcha la Canasta Básica Energética (CBE), como la que funciona en varios países, y que aquí se había anunciado con gran expectativa.

¿Quién será el reemplazo a Chirillo en Energía?

La decisión del reemplazo está definida. Lo decidieron Caputo y González. Las fuentes consultadas por este medio indican que María Tettamanti, actual gerenta general en NRG Energía S.A. y ex directora general de Camuzzi Gas Pampeana es la principal apuntada para desembarcar en Energía.

Tettamanti es economista, egresada de la Universidad de La Plata, y posee un Máster en Economía de la Universidad del CEMA. Además, en el pasado también trabajó en Grupo Albanesi y Meridional S.A..

La actual gerenta general NRG Energía S.A cuenta no solo con la confianza del ministro y el secretario, sino de Mauricio Macri. También fue responsable de gas en el equipo de energía de Patricia Bullrich, encabezado por el exsecretario de Energía y Minería de la Nación, Emilio Apud.

Como directora de Cammuzzi, Tettamanti participó en 2022 del ciclo Ámbito Dabate, donde se expresó sobre los desafíos coyunturales que atraviesa el sector en general y se analizó la situación actual en la que se encuentra el país de cara al desafío de la transición energética. “La transición energética es algo que está en proceso. Mi opinión es que Argentina está un poco atrasada en la manera de pensar esa transición. Si vamos específicamente a lo que es la distribución de gas, estamos en un segmento que no ha encontrado el camino para hacer accesible el servicio, sin comprometer las inversiones y el desarrollo del sector. Eso tenemos pendiente. Siempre pensamos qué tarifa aplicar y no pensamos en lo que se viene. Y mi temor es que nos agarre desprevenidos. En el mundo se piensa en una regulación para el sector de cara a la transición energética. Y acá estamos muy lejos”, sostuvo en esa entrevista.