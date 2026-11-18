El proyecto apunta a para financiar la actividad con recursos de las exportaciones de hidrocarburos. La iniciativa busca generar empleo e inversiones.

La iniciativa busca aprovechar el crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos para impulsar una actividad económica alternativa, particularmente en regiones donde la pérdida de inversiones y puestos de trabajo en la industria petrolera plantea la necesidad de diversificar la producción.

El diputado nacional por Chubut, José Glinski, busca que una parte de la recaudación por retenciones a las exportaciones de petróleo y gas se destine al desarrollo de la acuicultura en la Argentina . La iniciativa propone asignar entre el 2% y el 5% de esos recursos para financiar proyectos productivos, infraestructura y generación de empleo, con especial atención a las provincias petroleras afectadas por la caída de la actividad convencional.

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El legislador planteó la propuesta durante una reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, donde solicitó al presidente del cuerpo, César Treffinger, que incorpore el proyecto a la agenda parlamentaria para avanzar con su tratamiento.

La iniciativa busca aprovechar el crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos para impulsar una actividad económica alternativa, particularmente en regiones donde la pérdida de inversiones y puestos de trabajo en la industria petrolera plantea la necesidad de diversificar la producción. El proyecto no contempla nuevos impuestos ni modificaciones en las cargas tributarias de las empresas , sino una redistribución de parte de los fondos que ya recauda el Estado nacional.

El proyecto establece la creación del Aporte Hidrocarburífero para la Acuicultura , un mecanismo de financiamiento que permitiría transferir recursos provenientes de los derechos de exportación de petróleo y gas al Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Acuícolas (FONAC).

Según la propuesta, el aporte sería equivalente al 2% de la recaudación por estas retenciones. Sin embargo, el porcentaje se elevaría al 5% cuando el precio internacional de referencia del petróleo alcance o supere los u$s80 por barril .

De esta manera, el financiamiento de la acuicultura quedaría parcialmente vinculado a la evolución del mercado petrolero internacional, mediante un esquema que incrementaría los recursos disponibles cuando el precio del crudo alcance el umbral establecido.

"La Argentina está en un proceso de expansión de las exportaciones de gas y petróleo, y creemos que es importante que esas actividades extractivas, que generan divisas, también puedan financiar otras actividades productivas de carácter permanente que generen empleo", sostuvo Glinski durante su exposición.

El proyecto contempla la utilización de los fondos para emprendimientos acuícolas, construcción de infraestructura, investigación, capacitación y desarrollo tecnológico. También establece una atención especial para pequeños productores y cooperativas.

Además, propone restablecer durante quince años el régimen nacional de promoción de la acuicultura e incorporar mecanismos de evaluación y control ambiental para los proyectos que reciban financiamiento.

El impacto en Chubut y las provincias petroleras: buscan generar empleo ante el avance de Vaca Muerta

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es impulsar nuevas actividades productivas en las provincias que atraviesan un retroceso de la explotación petrolera convencional.

En ese sentido, el proyecto establece que al menos el 30% de los recursos destinados a proyectos productivos e infraestructura deberá asignarse a provincias productoras de hidrocarburos, con prioridad para aquellas que registren una caída sostenida de la producción convencional, cierre de áreas petroleras o pérdida de puestos de trabajo.

Glinski vinculó esta propuesta con la situación de Chubut y otras cuencas maduras, donde la reorientación de las inversiones hacia Vaca Muerta y los cambios tecnológicos impactaron sobre el empleo petrolero.

"Estamos ante una oportunidad única de generar empleo, empleo que el sector petrolero y gasífero perdió en este tiempo, producto de que las inversiones fueron a Vaca Muerta, del desarrollo tecnológico y de los notables despidos que hubo en el sector petrolero, sobre todo en las cuencas maduras, como en mi provincia, Chubut", afirmó.

La propuesta apunta a que una porción de los ingresos generados por las exportaciones hidrocarburíferas contribuya al desarrollo de otras actividades económicas, con capacidad para sostener inversiones y puestos de trabajo en las regiones productoras.

Durante su exposición, el legislador también mencionó las experiencias de Chile y Noruega como antecedentes para analizar el potencial de la acuicultura.

En particular, destacó el desarrollo alcanzado por la industria chilena, que, según las cifras citadas por Glinski, genera alrededor de 80.000 puestos de trabajo y exportaciones superiores a los u$s6.000 millones anuales.

El diputado consideró que estos antecedentes permiten dimensionar las oportunidades de expansión de la actividad en la Argentina y planteó la necesidad de abrir el debate parlamentario con los actores involucrados.

Trazabilidad pesquera: otro de los proyectos que buscan avanzar en Diputados

Durante la misma reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Glinski también pidió avanzar con los dictámenes de los proyectos de ley vinculados con la trazabilidad pesquera.

El objetivo del legislador es que esas iniciativas completen su tratamiento en comisión y puedan llegar al recinto de la Cámara de Diputados para su debate.

De esta forma, Glinski planteó dos prioridades para la agenda parlamentaria del sector: avanzar con las iniciativas de trazabilidad de la pesca y comenzar el debate sobre un esquema de financiamiento para la acuicultura mediante recursos provenientes de las exportaciones de petróleo y gas.