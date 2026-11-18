En Argentina, las proyecciones publicadas por el INDEC en 2025 indican que la población de más de 65 años, estimada en alrededor de 5,5 millones de personas en el último censo, alcanzaría los 6,3 millones en 2030. El propio organismo señala que el envejecimiento de la población tendrá implicancias, entre otros aspectos, en la demanda de atención médica y servicios de cuidado.

Durante mucho tiempo organizamos la vida alrededor de una secuencia bastante previsible: estudiar, trabajar, formar una familia y retirarse. Sobre esa misma lógica se desarrollaron productos y servicios, y se construyeron formas de segmentar a las personas. A cierta edad se asociaban determinadas necesidades, hábitos y expectativas.

La mayor longevidad está modificando esa relación. Hoy, el verdadero desafío no radica solo en reconocer los cambios demográficos de nuestra sociedad, sino en superar un prejuicio muy instalado en el mercado: creer que la edad define los límites de una persona. En la actualidad, los adultos mayores llevan una vida mucho más activa que en tiempos anteriores, lo que nos invita a repensar sus demandas en este nuevo contexto.

En Argentina, las proyecciones publicadas por el INDEC en 2025 indican que la población de más de 65 años, estimada en alrededor de 5,5 millones de personas en el último censo, alcanzaría los 6,3 millones en 2030. El propio organismo señala que el envejecimiento de la población tendrá implicancias, entre otros aspectos, en la demanda de atención médica y servicios de cuidado.

Este proceso amplía el horizonte de vida, pero también plantea necesidades concretas. Vivir más años implica pensar cómo sostener la autonomía económica durante más tiempo, cómo mantenerse activo en un mercado laboral que cambia rápidamente, cómo prevenir problemas de salud y cómo compatibilizar el propio bienestar con responsabilidades familiares y de cuidado.

El informe The 100-Year Life is Here, desarrollado por Edelman Longevity Lab, utiliza el concepto de middlescence para referirse al período que va de los 55 a los 75 años. Más que como una nueva categoría para segmentar a las personas, resulta interesante como una forma de mostrar que las definiciones tradicionales de mediana edad y vejez ya no alcanzan para explicar experiencias cada vez más diversas.

El informe también cuestiona algunos supuestos frecuentes sobre este grupo. Describe a personas conectadas, interesadas en cuidar su bienestar y con una participación activa en las decisiones económicas y familiares. La relación entre generaciones también se vuelve más dinámica: conocimiento, hábitos, tecnología y decisiones circulan entre padres, hijos y nietos en distintas direcciones.

En este contexto, hablar de longevidad solamente en términos de viajes, nuevos intereses o proyectos personales sería incompleto. Esas posibilidades conviven con decisiones relacionadas con la salud, los ingresos, el trabajo, los vínculos familiares y la planificación de un período de vida que puede ser considerablemente más extenso que el que tuvieron generaciones anteriores.

Para quienes trabajamos en industrias que acompañan a las personas durante muchos años, este cambio también obliga a revisar la manera en que entendemos el vínculo con nuestros clientes. En el mundo de los negocios se utiliza habitualmente el concepto de lifetime value para estimar cuánto valor puede representar una persona para una organización a lo largo de su relación. Frente al escenario actual, resulta igualmente importante formular la pregunta en sentido inverso: qué valor puede aportar una organización a la vida de esa persona a lo largo del tiempo.

El planteo cambia el punto de partida. En lugar de pensar solamente qué producto corresponde a determinada edad, supone entender qué necesita una persona en función de su situación, sus prioridades y los riesgos que enfrenta. El Longevity Lab propone avanzar justamente desde una mirada centrada en cuánto vale un consumidor para una compañía hacia otra que considere qué puede aportar esa compañía a su vida.

Para la industria aseguradora, esta discusión tiene una relevancia particular. Nuestro trabajo siempre estuvo relacionado con el tiempo, la planificación y la incertidumbre. Acompañamos decisiones personales, familiares y patrimoniales y brindamos respaldo frente a situaciones que pueden alterar esos planes. Una población más longeva requiere incorporar también con mayor profundidad cuestiones vinculadas con la prevención, el bienestar y la autonomía.

En SANCOR SEGUROS, el producto Salud Activa fue desarrollado en el contexto de esta transformación. Se trata de una propuesta que combina protección ante determinadas situaciones de salud con servicios orientados al cuidado cotidiano, la prevención y el bienestar. Su concepción parte de entender que el acompañamiento no se limita a la respuesta frente a un evento de salud, sino que también contempla herramientas que pueden ser relevantes para sostener una vida activa y autónoma.

Esta mirada se vincula con una evolución más amplia de los seguros de personas. A medida que se extiende el horizonte de vida y se diversifican las trayectorias, también cambian los riesgos y las necesidades de protección. La respuesta no pasa necesariamente por desarrollar soluciones definidas únicamente por una franja etaria, sino por comprender mejor las situaciones que atraviesan las personas y acompañarlas con propuestas que puedan adaptarse a ellas.

Durante buena parte del siglo pasado, muchos productos, servicios e instituciones fueron concebidos alrededor de trayectorias relativamente lineales y previsibles. Hoy encontramos personas que continúan trabajando después de los 60, otras que asumen responsabilidades de cuidado durante más años y otras que necesitan planificar su salud y sus recursos para un horizonte más extenso.

La longevidad plantea, por lo tanto, un desafío que va más allá de atender a un segmento de mayor edad. Supone revisar soluciones que fueron pensadas para una organización de la vida que está cambiando y desarrollar respuestas que contemplen trayectorias más extensas, diversas y menos previsibles. Para los seguros de personas, ese cambio ya forma parte de las necesidades que debemos comprender y acompañar.

Gerente de Seguros de Personas de SANCOR SEGUROS