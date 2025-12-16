Cámaras mineras apoyaron la reforma de la ley de Glaciares: "Una norma más precisa reducirá la incertidumbre"

Dos cámaras señalaron que la ley de Glaciares actual requiere "aclaraciones técnicas fundamentales". Así, pidieron una "actuación conjunta de las autoridades nacionales y provinciales".

La CMSJ considera "imprescindible" determinar "caso por caso" los glaciares que cumplen con la condición de reservas estratégicas de recursos hídricos.

Las cámaras mineras se pronunciaron a favor de la modificación de la ley de Glaciares que busca impulsar el Ejecutivo . En esa línea, subrayaron que "una norma más precisa reducirá la incertidumbre " y permitirá actividades "responsables, cuidando el ambiente y el recurso hídrico".

Por un lado, desde la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) informaron su "compromiso con la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos".

En esa línea, recapitularon: "Sin embargo, a 15 años de la sanción de la 'mal llamada Ley de Glaciares' (26.639), se requieren aclaraciones técnicas fundamentales" sobre los glaciares y el ambiente periglacial ya que "no todos cumplen necesariamente la condición de reservas estratégicas de recursos hídricos".

comunicado capmin La CAPMIN señaló que la modificación "no resulta incompatible con el desarrollo sostenible". CAPMIN

Así, subrayaron que "una norma más precisa ayudará a reducir la incertidumbre y permitirá que las actividades productivas y las obras de infraestructura se desarrollen de manera responsable, cuidando el ambiente y el recurso hídrico".



Asimismo, pidieron definir "el rol de las provincias, ya que la Constitución Nacional establece que son las titulares de los recursos naturales existentes en sus territorios y también de la determinación y delimitación de los glaciares y ambiente periglaciar que resultan objeto de protección".

Para finalizar, expresaron que están "convencidos de que es posible lograr un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible", a la par de generar empleo "mejorando la calidad de vida de miles de familias argentinas y contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país".

Por su lado, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) manifestó "su total acuerdo y compromiso con el objetivo de proteger "los Glaciares y el ambiente Periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos".



Con varios argumentos similares a la CMSJ, desde la CAPMIN sumaron que la problemática de la actual ley de Glaciares "debe resolverse por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces".

"Es tiempo de ejecutar esa solución concertada. Las aclaraciones que exige la Ley requieren el diálogo y la actuación conjunta y coordinada de las autoridades nacionales y provinciales", agregaron. Por último, consideraron que "la citada protección no resulta incompatible con el desarrollo sostenible".

Este es el texto completo del proyecto para modificar la ley de Glaciares

Tal como anticipó Ámbito, el Gobierno anunció este lunes que envió al Congreso el proyecto para reformar la ley de Glaciares. Según explicaron desde la administración de Javier Milei, el objetivo de la iniciativa es "ordenar el marco normativo vigente" para poder "consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".

En definitiva, apunta a incentivar el avance de varios proyectos mineros que buscan desarrollarse en Los Andes, principalmente los de cobre, pero que hasta ahora estaban impedidos de seguir adelante.