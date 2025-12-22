Gobierno bonaerense oficializa exigencia de verificación biométrica para jugar apuestas online y reforzar el control sobre menores

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires obligó a las plataformas de juego online a implementar reconocimiento facial y fe de vida para validar la identidad de los usuarios.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires dispuso que todas las empresas licenciatarias de juegos de azar online deberán incorporar mecanismos de comprobación biométrica de identidad , con el objetivo de evitar perfiles falsos, impedir el acceso de menores de edad y fortalecer la prevención del juego problemático .

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Nº 1504 , publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense , y lleva la firma del presidente del organismo, Gonzalo Atanasof .

Según la normativa, las plataformas deberán implementar, a su exclusivo costo , un sistema de verificación de identidad mediante datos biométricos, fe de vida y reconocimiento facial , tanto al momento del registro de los jugadores como en las oportunidades que establezca la reglamentación.

Desde el organismo explicaron que la decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley provincial Nº 15.079 , que regula el juego online en la provincia y prohíbe expresamente la participación de personas menores de 18 años , exigiendo la identificación fehaciente de quienes acceden a estas plataformas digitales.

En ese sentido, se facultó a la Dirección Jurídico Legal y a la Dirección de Sistemas del Instituto Provincial de Lotería y Casinos a dictar de manera conjunta las normas complementarias y adecuaciones técnicas y administrativas necesarias para la implementación del sistema, así como a verificar los aspectos técnicos y jurídicos de las firmas prestadoras del servicio.

El texto subraya que esas medidas forman parte de políticas públicas orientadas a prevenir, morigerar y revertir situaciones de juego compulsivo problemático, con especial foco en niños, niñas y adolescentes, en el contexto del crecimiento del juego de azar online.

Una vez notificada la reglamentación correspondiente, las empresas licenciatarias contarán con un plazo de 60 días para poner en funcionamiento el sistema, que podrá ser prorrogado mediante resolución fundada del organismo de control.

La semana pasada, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció la medida y confirmó que todos los sitios de apuestas habilitados en la provincia deberán incorporar sistemas de verificación biométrica, como reconocimiento facial, para validar la identidad de los usuarios. "Buscamos prevenir y abordar un tema importante como la ludopatía en los más chicos", subrayó el funcionario.

Bianco precisó que la obligación alcanzará a los siete operadores legales que cuentan con licencia en la Provincia, incluidos los sitios de apuestas y casinos que operan bajo el dominio bet.ar. Además, remarcó que el nuevo sistema "va a impedir cualquier filtración de ingreso con datos de familiares", ya que los usuarios deberán acreditar identidad y fe de vida en cada acceso.