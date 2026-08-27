Argentina y Chile avanzan con nuevos acuerdos para impulsar tres proyectos de cobre en San Juan

Ambos países recomendaron protocolos operativos para Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, ubicados en la zona cordillerana. La medida busca facilitar el desarrollo conjunto de los yacimientos y dar mayor previsibilidad a las inversiones.

Los proyectos se encuentran en la cordillera, entre la provincia de San Juan y la región chilena de Atacama.

Argentina y Chile avanzaron en la integración de sus actividades mineras con la recomendación de Protocolos Adicionales Específicos (PAE) para los proyectos Vicuña , NexoAndino y Filo Sur , ubicados en la frontera entre la provincia de San Juan y la región chilena de Atacama .

La iniciativa de enmarca en el Tratado de Integración y Complementación Minera vigente entre dichos países. Los protocolos buscan establecer condiciones operativas para desarrollar yacimientos que se extienden a ambos lados de la cordillera, además de coordinar tareas de exploración, infraestructura y circulación en la zona limítrofe.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero , sostuvo que el acuerdo representa una herramienta relevante para aprovechar el potencial cuprífero argentino. “ Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre del mundo. De acá a diez años tiene que haber maximizado la oportunidad que tiene en el cobre”, afirmó el funcionario.

En esa línea, Lucero señaló que el tratado bilateral permite facilitar el desarrollo de los proyectos fronterizos y generar mejores condiciones para su puesta en marcha.

El proyecto Vicuña reúne al yacimiento Josemaría, ubicado en San Juan; Tamberías, del lado chileno; y el depósito Filo del Sol, que se extiende sobre ambos países.

Por su parte, NexoAndino comprende los yacimientos Lunahuasi, en territorio argentino, y Los Helados, en Chile. El protocolo correspondiente a FiloSur, en tanto, apunta a consolidar y coordinar los trabajos de exploración dentro del denominado Distrito Vicuña.

El avance se produce en medio de un nuevo ciclo de inversiones en la minería argentina, con el cobre como uno de los minerales de mayor interés. Según datos oficiales, los proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representan compromisos por alrededor de u$s22.000 millones.

Desde el Gobierno consideran que la coordinación con Chile podría acelerar la construcción de infraestructura, ampliar la participación de proveedores locales y generar empleo calificado en San Juan. También buscan posicionar a la Argentina como un proveedor relevante de cobre y otros minerales críticos durante los próximos años.