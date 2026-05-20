De transporte público hasta autos de juguete: los estadounidenses improvisan ante el aumento del combustibles

El valor de las naftas en EEUU se disparó por el conflicto en Medio Oriente. Quienes solían utilizar su auto en el día a día se vuelcan al transporte público para bajar costos.

Este hombre de 30 años, oriundo de Ellenwood, Georgia, metió un motor de un pistón y dos galones de una hidrolimpiadora en una Power Wheels Barbie Dream Camper rosa averiada, un auto a pilas de menos de un metro veinte de altura.

La respuesta de Mali Hightower a los altos precios del combustible es un juguete que rescató de la basura de alguien. Este hombre de 30 años, oriundo de Ellenwood, Georgia, metió un motor de un pistón y dos galones de una hidrolimpiadora en una Power Wheels Barbie Dream Camper rosa averiada, un auto a pilas de menos de un metro veinte de altura. Con solo tirar de la cuerda de arranque, similar a la de una cortadora de césped, se dirige al supermercado con las rodillas pegadas a las orejas y el casco de motocross puesto.

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Llenar el tanque de su auto de verdad, un Mercedes-Benz descapotable de 1996, cuesta unos 90 dólares. "Es demasiado", dijo Hightower, que también instaló un portaequipaje en el techo para llevar la compra. "Uso este coche siempre que puedo".

Su solución puede parecer inusual, pero el vertiginoso aumento del precio de la gasolina está transformando las decisiones cotidianas e inspirando soluciones creativas en hogares de todo el país. Acostumbrados desde hace tiempo a sus coches, especialmente a los SUV y camionetas ligeras , que consumen más combustible , los estadounidenses buscan alternativas como el transporte público o quedarse cerca de casa.

Según la AAA, al 18 de mayo, los estadounidenses pagaban un promedio de 4,52 dólares por galón de gasolina regular, un aumento con respecto a los aproximadamente 3 dólares que pagaban antes de que comenzara la guerra con Irán. En una encuesta de Ipsos del 28 de abril, publicada por el Washington Post y ABC News, el 44% de los estadounidenses afirmó haber reducido sus desplazamientos en auto.

Algunos están encontrando oportunidades en medio de las dificultades económicas. Después de gastar casi 40 dólares más de lo habitual para llenar el tanque de su Buick Enclave, Renee Tocci, directora ejecutiva del Campamento Farley en Mashpee, Massachusetts, tuvo una idea: ofrecer campamentos de verano con pernoctación como una medida de ahorro para los padres que gastan una fortuna llevando a sus hijos de un lado a otro durante todo el verano.

“Mi colega me dijo: ‘¡Qué gracioso!’”, contó Tocci. “Y yo le respondí: ‘En serio, voy a publicarlo en todas las redes sociales’”. Empezó a mencionar el precio del combustible en internet y en sus correos electrónicos de marketing para aumentar las inscripciones.

“Aquí va un consejo para ahorrar dinero del que nadie habla: envía a tus hijos a un campamento de verano con pernoctación”, se lee en una de sus publicaciones.

La creadora de contenido Dafne Flores viaja en auto a Los Ángeles desde su casa en Silverdale, Washington, varias veces al año para visitar a sus amigos. Durante su última estancia de dos meses, se alojó en Glendale y optó por el transporte público para desplazarse.

“Estamos acostumbrados a los precios altos de la gasolina, pero nunca tanto”, dijo Flores, de 28 años.

Llenar el tanque de su Toyota Highlander ahora le cuesta al menos 95 dólares, por lo que está limitando sus trayectos a menos de ocho kilómetros y evitando las estaciones de servicio cercanas a las autopistas, donde ha visto precios que rondan los 9 dólares por galón.

En el autobús, puede editar videos y ahorrarse los gastos de estacionamiento. En internet, dice Flores, cada vez más estadounidenses de su edad hablan de opciones similares: "Veo muchos videos de gente que viaja en autobús".

La tendencia es evidente de costa a costa. En Maine, el número de pasajeros en el sistema de autobuses públicos de Bangor ha aumentado un 21% desde enero, según declaró la administradora de transporte público Laurie Linscott, con el mayor crecimiento durante las horas punta.

Embed - A pink Barbie cart is one man's solution to high gas prices

“Empecé a observar a la gente y a intentar determinar su perfil demográfico”, dijo Linscott. “Había personas de todos los ámbitos de la vida”.

El gráfico muestra los diez estados que han experimentado el mayor cambio mensual en el precio del galón de gasolina. Michigan encabeza la lista con 98 centavos; Wyoming ocupa el décimo lugar con 65 centavos.

El gráfico muestra los diez estados que han experimentado el mayor cambio mensual en el precio del galón de gasolina. Michigan encabeza la lista con 98 centavos; Wyoming ocupa el décimo lugar con 65 centavos.

Sorteos

Un jueves reciente, los conductores esperaron más de una hora en una gasolinera en El Segundo, California, donde la agencia de turismo Visit Las Vegas ofrecía hasta 100 dólares en gasolina a los primeros 100 conductores que hicieran fila para fomentar los viajes a la ciudad.

Pero pocos de los que se presentaron estaban pensando en irse de vacaciones.

Robert Jackson, de El Segundo, dijo que el combustible solo duraría unos días. "Ahora tengo que caminar y tomar el tren", comentó. "Es duro. De verdad que lo es".

Segette Frank, de Los Ángeles, comentó que antes solía ir de compras por toda la extensa ciudad. "Ahora me quedo cerca porque no quiero quedarme sin gasolina", dijo.

En Chicago, la iglesia CityPoint Community Church planea regalar tarjetas de gasolina de u$s25 por un valor de u$s5.000 en las próximas semanas. El pastor Demetrius Davis dijo que distribuyeron más de 70 tarjetas después de los servicios del Día de la Madre.

"El transporte no es un lujo para muchas familias", dijo. "Es una cuestión de supervivencia".

Hasta el momento, la crisis no ha provocado un aumento repentino en la compra de vehículos eléctricos , pero ha dado la razón a los actuales conductores de vehículos eléctricos, en particular a los propietarios de Tesla que se vieron envueltos en la reacción política del año pasado contra el director ejecutivo Elon Musk.

John Stringer, presidente de Tesla Owners of Silicon Valley, un grupo de entusiastas de Tesla, publicó recientemente un video en TikTok que muestra un cartel de una gasolinera con precios desorbitados.

“¡Vaya, ojalá tuviera que lidiar con ese problema!”, dice Stringer con picardía, antes de girar la cámara hacia su Cybertruck.

Aunque lo dijo en broma, Stringer afirmó que su alivio es real.

“No recuerdo la última vez que miré los precios de la gasolina, excepto por ese video.”

Por Helen Coster y Rich McKay, de agencia Reuters