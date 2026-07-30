Moratoria de ANSES: cuánto cuesta comprar años de aportes antes del aumento de agosto

El Plan de Pago de Deuda Previsional sigue vigente para trabajadores que aún no alcanzaron la edad jubilatoria y necesitan completar aportes.

El valor de las unidades para regularizar períodos sin aportes volverá a incrementarse en agosto, por lo que julio ofrece un costo más bajo para iniciar el trámite.

Quienes necesitan completar años de aportes para acceder a una futura jubilación todavía tienen la posibilidad de hacerlo, mediante el Plan de Pago de Deuda Previsional de ANSES . El costo de ese trámite vuelve a aumentar en agosto, debido a la actualización mensual de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP) , el valor que determina cuánto debe abonarse por cada período sin contribuciones.

El régimen vigente no funciona como las antiguas moratorias destinadas a personas que ya habían alcanzado la edad jubilatoria. Se trata de un mecanismo pensado para trabajadores que todavía están en actividad y saben que, al momento de jubilarse, no reúnen los 30 años de aportes exigidos por la ley.

El plan permite cancelar períodos sin contribuciones hasta marzo de 2012, mediante la compra de UCAP. La cantidad de unidades necesarias depende de los meses que cada persona necesite regularizar y del historial previsional registrado por ANSES.

El costo surge de multiplicar el valor de la UCAP por las unidades necesarias para regularizar cada período. Con el valor vigente en julio, comprar un año completo de aportes cuesta $482.877,48 , mientras que quienes necesiten regularizar los 30 años completos deberán afrontar un costo de $14.486.324,40 . Desde agosto esos valores volverán a incrementarse por la actualización mensual de la unidad.

El importe definitivo depende de la cantidad de meses sin aportes registrados y de la situación previsional de cada trabajador, por lo que el monto puede variar considerablemente entre un caso y otro.

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Plan de Pagos de Deuda Previsional: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

El Plan de Pago de Deuda Previsional, creado por la Ley 27.705, continúa vigente para un grupo específico de trabajadores que aún no alcanzaron la edad jubilatoria. Está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años que prevén que no llegarán a reunir los 30 años de aportes requeridos cuando les corresponda iniciar el trámite de jubilación.

El régimen permite regularizar períodos faltantes anteriores a marzo de 2012, siempre que la persona haya residido en la Argentina durante esos años y cumpla con la evaluación socioeconómica que realiza ANSES antes de aprobar el beneficio. Esa evaluación contempla variables como ingresos, bienes registrados, patrimonio y capacidad económica, con el objetivo de determinar si el solicitante reúne las condiciones previstas por la normativa.

Nuevos valores de la UCAP: de cuánto será el incremento en agosto

La Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP) se actualiza todos los meses siguiendo la movilidad previsional. Por ese motivo, el importe vigente durante julio dejará de regir cuando empiece agosto.

En julio, cada unidad tiene un valor de $40.239,79, mientras que desde agosto aumentará en línea con la actualización de las prestaciones previsionales que aplica ANSES. Si bien el porcentaje del incremento depende de la movilidad correspondiente al mes, el efecto es directo: cuanto más tarde se inicie el trámite, mayor será el costo para regularizar los años sin aportes.

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Cómo tramitar la compra de aportes desde Mi ANSES

El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar la historia laboral registrada. Ahí es posible verificar los aportes declarados por los empleadores y detectar si existen períodos sin registrar.

Posteriormente, se debe solicitar un turno para recibir asesoramiento previsional. Durante esa instancia, ANSES analiza la situación del solicitante, calcula los períodos que pueden regularizarse y determina el monto correspondiente de la deuda previsional. En ese mismo proceso también se realiza la evaluación socioeconómica.

Si la persona cumple todos los requisitos, podrá adherirse al Plan de Pago de Deuda Previsional y comenzar el proceso de cancelación de los aportes faltantes conforme a las condiciones establecidas por la normativa vigente.