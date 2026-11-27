La Secretaría de Energía aprobó un mecanismo para incorporar potencia firme al sistema eléctrico. Habrá licitaciones semestrales e incentivos para las empresas.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo procedimiento para incorporar potencia firme al sistema eléctrico mediante convocatorias periódicas y contratos de 15 años.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo procedimiento para incorporar potencia firme al sistema eléctrico , con el objetivo de reducir el riesgo de cortes de luz durante los períodos de mayor consumo. La medida, impulsada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, contempla convocatorias al sector privado al menos cada seis meses y contratos de hasta 15 años para los proyectos adjudicados.

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La iniciativa establece el funcionamiento del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA) , que reglamenta la Resolución 400/2025 y busca reforzar la disponibilidad de generación en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El mecanismo apunta especialmente a cubrir los picos de demanda que se registran durante el verano y el invierno, cuando la capacidad disponible puede resultar insuficiente.

El nuevo procedimiento define las condiciones bajo las cuales las empresas podrán presentar proyectos, competir por los cupos de potencia y acceder a una remuneración adicional por garantizar su disponibilidad. Sin embargo, las cantidades de energía y potencia, las regiones prioritarias y los incentivos económicos específicos se conocerán en las próximas convocatorias , que todavía no tienen fechas definidas.

El esquema aprobado por la Secretaría de Energía busca ampliar la oferta de generación disponible en los momentos de mayor exigencia del sistema eléctrico. Para eso, introduce un mecanismo competitivo destinado a incorporar potencia firme, es decir, capacidad de generación que pueda utilizarse cuando el sistema la requiera.

Según explicó el Gobierno, el objetivo es disminuir la necesidad de recurrir a medidas de emergencia frente a los picos de consumo, mediante una planificación de la incorporación de nueva oferta en el corto y mediano plazo.

El procedimiento establece que la Secretaría de Energía, en conjunto con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), deberá realizar convocatorias con una frecuencia mínima semestral. Cada proceso se organizará a partir de un informe técnico de CAMMESA que identificará las necesidades de potencia del sistema.

Las licitaciones contemplarán distintas tecnologías, entre ellas equipamiento de generación térmica, sistemas de almacenamiento de energía y proyectos híbridos que combinen diferentes soluciones.

Las empresas interesadas deberán presentar dos propuestas: una técnica y otra económica. Las ofertas competirán dentro de los cupos que se establezcan para cada tecnología, región y nodo del sistema eléctrico.

De esta manera, el procedimiento permitirá diferenciar los proyectos según su ubicación y el aporte que puedan realizar para atender las necesidades de generación identificadas por CAMMESA.

Los criterios específicos para valorar cada oferta se determinarán en las respectivas convocatorias, que también definirán la potencia requerida y los incentivos aplicables.

Contratos por 15 años y una remuneración adicional para los generadores

Uno de los aspectos centrales del nuevo régimen es el mecanismo de remuneración que recibirán las empresas que incorporen potencia firme al mercado eléctrico.

Los proyectos que resulten adjudicados deberán firmar con CAMMESA Acuerdos de Servicio por un plazo de 15 años, con una remuneración determinada por las condiciones económicas que hayan presentado durante el proceso competitivo.

Este ingreso será adicional al que los generadores perciben actualmente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Es decir, no reemplazará los pagos correspondientes a energía y potencia, sino que funcionará como un complemento por la disponibilidad que aporten al sistema.

El diseño busca incentivar la participación de inversiones privadas en proyectos que contribuyan a fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico.

No obstante, el procedimiento aprobado todavía no establece una cantidad determinada de megavatios por contratar ni los montos de remuneración que recibirán los futuros adjudicatarios. Esos parámetros dependerán de cada convocatoria y de las ofertas que finalmente resulten seleccionadas.

Qué sanciones enfrentarán las empresas que incumplan los contratos

El nuevo Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional también contempla mecanismos de control y penalidades para los proyectos que no cumplan con las condiciones comprometidas.

Entre las exigencias se encuentran cargos previos a la habilitación comercial de las instalaciones, que podrán recuperarse parcialmente si los proyectos entran en funcionamiento dentro de los plazos establecidos.

Las empresas que incumplan los plazos o los cargos previstos quedarán inhabilitadas para participar en las dos convocatorias siguientes.

Además, la indisponibilidad de la potencia adjudicada tendrá consecuencias económicas para los generadores, de acuerdo con las condiciones previstas en el procedimiento.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca que los proyectos seleccionados no solo incorporen nueva capacidad al sistema eléctrico, sino que también garanticen su disponibilidad cuando sea necesaria.

La implementación del SerCA quedará ahora vinculada con las próximas convocatorias que organicen la Secretaría de Energía y CAMMESA. Allí se conocerán las necesidades concretas de potencia, las zonas prioritarias y las condiciones económicas que determinarán la participación de las empresas privadas.