En octubre, los subsidios eléctricos se redujeron al 12% del costo del segmento residencial. La caída del precio de la energía fue clave para achicar la brecha.

Los subsidios eléctricos alcanzaron en octubre su nivel más bajo en lo que va de 2026.

Los subsidios a la energía eléctrica alcanzaron en octubre su nivel más bajo en lo que va de 2026. Los usuarios residenciales pagan, en promedio, el 88% del costo de generación eléctrica , mientras que la asistencia del Estado nacional se redujo al 12%, en un contexto de caída de los costos de abastecimiento del sistema y de incremento de los precios de referencia que afrontan los hogares.

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Así se desprende del último informe de la consultora RICSA ALyC sobre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), elaborado en base a datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

La cobertura del costo de la energía por parte de los hogares aumentó 14 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando se ubicaba en el 74%. De esta manera, los subsidios acumularon tres meses consecutivos de reducción, luego de haber alcanzado en julio su nivel más elevado del año, en coincidencia con los meses de invierno.

El incremento en la proporción del costo que afrontan los usuarios respondió principalmente a una caída del 12,9% mensual en el costo real de referencia de la electricidad, a la que se sumó una suba del 3,5% en el Precio Estacional (PEST) residencial.

Según el relevamiento de RICSA, en octubre el costo real de referencia de la electricidad se ubicó en $99.568 por megavatio hora (MWh), mientras que el precio promedio que pagaron los usuarios residenciales fue de $87.280 por MWh.

Sin embargo, existen diferencias significativas entre los distintos segmentos en función de si reciben o no subsidios y de sus niveles de consumo.

Desde el 1 de enero regirá un nuevo esquema de subsidios para el consumo de energía eléctrica que dejará afuera a usuarios que se benefician con el sistema vigente.

Los hogares beneficiarios de la asistencia estatal pagaron el 50% del costo de la electricidad correspondiente a su consumo base subsidiado, con un precio de $50.058 por MWh. En septiembre, esa cobertura era de apenas el 32%.

En contrapartida, los usuarios residenciales que no reciben subsidios abonaron $122.611 por MWh, un valor equivalente al 123% del costo real de referencia de octubre.

Una situación similar se registró en el caso de los hogares que cuentan con subsidios, pero cuyo consumo excede el bloque subsidiado. Por esa energía adicional pagaron $123.893 por MWh, lo que representó una cobertura del 124% del costo.

Estos porcentajes corresponden a la relación entre los precios de la energía que afrontan los distintos segmentos y su costo de referencia, y no a la totalidad de los conceptos que integran las facturas de electricidad.

Por otra parte, el informe señaló que el Precio Estacional vigente se ubicó en $107.816 por MWh, lo que representó un incremento del 54,8% respecto de octubre de 2025.

Los subsidios eléctricos alcanzaron su nivel más bajo del año

La evolución de los subsidios a la electricidad durante 2026 estuvo marcada por fuertes oscilaciones. En enero, la asistencia estatal representaba el 44% del costo del segmento residencial promedio, porcentaje que se redujo progresivamente hasta alcanzar el 31% en abril.

A partir de mayo, la tendencia se revirtió. Los subsidios ascendieron al 46% ese mes, al 54% en junio y llegaron a un máximo del 65% en julio.

Desde entonces, la brecha entre el precio promedio de la energía que pagan los hogares y su costo real comenzó a reducirse. En agosto, los subsidios representaron el 43%; en septiembre, el 26%; y en octubre, el 12%.

De esta manera, la proporción del costo cubierta por los subsidios disminuyó 53 puntos porcentuales en apenas tres meses y se ubicó 32 puntos por debajo del nivel registrado al comienzo del año.

Porcentaje del costo correspondiente al segmento residencial promedio. Fuente: RICSA, en base a datos de CAMMESA.

La contracción de la brecha se produjo en un escenario de descenso de los costos de la energía en el mercado mayorista, que permitió incrementar la cobertura de los usuarios residenciales.

Fuerte caída del precio de la electricidad en el mercado mayorista

Otro de los datos destacados del informe fue la evolución del precio spot de la electricidad, que cerró octubre en u$s64,5 por MWh, con una caída del 28,4% respecto de septiembre y del 5,2% en comparación con igual mes del año pasado.

El precio acumuló cuatro meses consecutivos de descenso desde el máximo de u$s189 por MWh registrado en junio. Desde entonces, se redujo casi un 66% y regresó a niveles similares a los de principios de 2026.

En tanto, el costo de la generación asignada, correspondiente al segmento regulado del mercado eléctrico, se ubicó en u$s64,8 por MWh, con una baja mensual del 13,9%.

La reducción de los costos se produjo pese a que la demanda de electricidad aumentó un 3,1% interanual en octubre, hasta alcanzar los 10.918 GWh, en un mes que estuvo marcado por temperaturas inferiores a los registros históricos.

En paralelo, se modificó la composición de la matriz de generación eléctrica. Las fuentes renovables, incluyendo las grandes centrales hidroeléctricas, representaron el 59,6% de la producción local, mientras que la generación térmica explicó el 35,6% y la nuclear, el 4,8%.

La generación de las grandes centrales hidroeléctricas aumentó un 47,2% interanual, favorecida por las lluvias y el deshielo en la cuenca del río Limay. En contrapartida, la producción de las centrales térmicas disminuyó un 8,8% respecto de octubre de 2025.