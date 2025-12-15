First Quantum redefine su hoja de ruta global: el CEO Tristan Pascall habló del futuro del cobre, Zambia y el proyecto Taca Taca en Salta

Tras un año crítico marcado por el cierre de Cobre Panamá, Tristan Pascall detalló cómo la compañía reorganiza su estrategia global. La minera apuesta a su “cultura de construcción propia”, acelera inversiones en Zambia y abre la puerta a la búsqueda de socios para Taca Taca.

First Quantum Minerals (FQM) , uno de los productores de cobre más relevantes del mundo, atraviesa el reposicionamiento estratégico más profundo de su historia reciente. Lo hace en medio de un mercado volátil, con la suspensión prolongada de Cobre Panamá como telón de fondo y una transición política en ese país que avanza con ritmo glacial.

En una extensa entrevista publicada por The Northern Miner, el CEO Tristan Pascall -a cargo de la compañía desde 2022- repasó la complejidad técnica, financiera y política del momento, pero también delineó el futuro de la empresa, que incluye el avance de Taca Taca, el proyecto cuprífero de Salta que FQM considera entre los más estratégicos de su portafolio.

La nota aparece pocas días después de que Energy Report recorriera las operaciones en Zambia , donde FQM sostiene hoy la base de su producción global, con Sentinel, Enterprise y Kansanshi operando como verdaderos pilares para atravesar el periodo sin Panamá.

Cobre Panamá: el punto de inflexión que condiciona todo

Pascall admite que la pregunta que domina el mercado -cuándo reabrirá Cobre Panamá- aún no tiene fecha. Sin emabrgo, ya avanzó este año con la venta de concetrado de cobre -que dejó millones de dólares en regalías- y la puesta en marcha de la central de energía termoeléctrica.

La auditoría integral que realiza SGS y la recomposición del vínculo con el gobierno de José Raúl Mulino avanzan, pero sin el sentido de urgencia que la empresa esperaba.

La paralización forzada dejó 14 Mt de mineral de 0,5% (Cu) esperando ser procesadas, equipos sometidos a restauración y un plan de preservación que costará 18 millones de dólares mensuales hasta retomar la operación.

La minera estima que, aun cuando llegue la autorización política, necesitará seis a nueve meses para volver a producir y más tiempo para retomar la capacidad de 100 Mt/año.

Mientras tanto, Zambia sostiene el flujo productivo y financiero.

Zambia: el corazón productivo que sostiene a FQM

La visita realizada por Energy Report a Zambia ya había mostrado el rol central de Sentinel, Enterprise y Kansanshi. La entrevista lo confirma: Zambia es hoy el núcleo operativo de First Quantum, la base que le permite seguir adelante mientras Panamá continúa detenido.

Mina Kansanshi Zambia África First Quantum Minerals

Las cifras lo explican:

FQM amortizó más de u$s700 millones de deuda neta el último trimestre.

Para 2025 prevé un capex reducido a u$s1.200 millones, tras la finalización de la expansión S3 en Kansanshi.

La producción atribuible combinada de Zambia superará las 370.000 de tonaledas en 2025, con un salto a más de 450.000 toneladas en 2028.

La expansión de la zona de Kalumbila -hospitales, aeropuerto, parque industrial, formación técnica y la integración al Corredor de Lobito- exhibe un nivel de desarrollo territorial impropio de una operación minera tradicional. Pascall lo define como el resultado de “una cultura de largo plazo, donde construir comunidades y operar proyectos van de la mano”.

Construir por cuenta propia: el rasgo esencial de FQM

Una parte importante de la entrevista aborda algo que distingue a First Quantum en la minería global: el 70% de la ingeniería, construcción, puesta en marcha y operación de las minas se hace internamente. No tercerizan EPC para obras principales.

El motivo: evitar riesgos ajenos, asegurar flexibilidad y poder modificar diseño y ejecución en tiempo real.

Pascall lo explica así: “El riesgo recae en nosotros. ¿Por qué querríamos terminar en una batalla legal cuando el verdadero daño es no entregar a tiempo y dentro del presupuesto?”

Esta cultura -que permitió poner en producción Cobre Panamá en apenas seis meses desde el fin de la construcción- es clave para entender la posición de la empresa ante cualquier proyecto futuro. Y allí aparece Taca Taca.

Taca Taca: ¿FQM irá con socios o sola?

El párrafo más relevante de la entrevista para Argentina es claro: FQM dice que considerará socios para Taca Taca, aunque dada su historia de poner en producción minas de cobre a gran escala -y si Panamá comienza a producir nuevamente- una empresa con un apetito tan grande puede simplemente volver a hacerlo sola.

Taca Taca Salta proyecto cobre First Quantum Minerals First Quantum Minerals

Es la señal más directa en meses sobre la estrategia en Taca Taca. Hasta ahora, la compañía había sido cautelosa al hablar del proyecto salteño, pero Pascall deja entrever lo siguiente:

El proyecto no está frenado: sigue siendo uno de los principales greenfields del portafolio.

La empresa estudia asociaciones, aunque no como condición obligatoria.

El driver clave será la evolución de Cobre Panamá y el ritmo de recuperación del balance.

Su ADN de constructora interna de megaproyectos deja abierta la posibilidad de desarrollarlo por cuenta propia si las condiciones financieras se alinean.

Taca Taca, con recursos superiores a los 1.700 Mt y un potencial de producción de clase mundial, se ubica en el tipo de proyecto que define la identidad global de FQM: gran escala, vida larga y desafíos operativos que requieren del aparato interno que la compañía defiende como diferencial.

El proyecto, en el departamento Los Andes de Salta, apunta a convertirse en la primera mina de cobre de clase mundial de la provincia. Producirá cada año unas 250.000 toneladas de cobre, además de oro y molibdeno, y tiene asegurados al menos 32 años de operación.

Ubicado a 35 kilómetros de Tolar Grande, será la mayor inversión minera de Salta (unos u$s3.600 millones) y generará un fuerte impacto económico: hasta 4.000 empleos en la construcción y 2.000 en la etapa operativa y de producción, con prioridad para trabajadores y proveedores locales.

Taca Taca minería Salta Nicolás Carvalho Ochoa / IG: carvalho_ochoa_fotografo

El proyecto también traerá mejoras clave para la zona, como conexión eléctrica y fibra óptica, proyectos solares, rutas y ferrocarril renovados, y una pista aérea cercana al pueblo.

Además, First Quantum mantiene un diálogo permanente con las comunidades, con programas médicos, educativos y de control del agua. La empresa destaca que su experiencia global en grandes proyectos y su equipo técnico especializado son la base para llevar adelante una operación de este nivel en la Puna salteña.

Una minera con mirada global en un mundo más complejo

La entrevista también muestra a un Tristan Pascall consciente del rol ampliado del CEO moderno: comunicar, construir licencia social, enfrentar la desinformación y hablar con actores que hace una década no formaban parte del ecosistema minero.

FQM intensificó su presencia en Panamá con más de 170.000 personas contactadas y eventos masivos. “No basta con los números y la ingeniería”, afirma Pascall. “Tenemos que conectar con quienes no saben que usan nuestros metales”.

Mientras el cobre se redefine en la era de la transición energética, First Quantum enfrenta uno de los momentos más determinantes de su historia: reabrir Panamá, consolidar Zambia, ordenar su balance y decidir cómo avanzará en Taca Taca, uno de los proyectos que podría cambiar la escala de producción de cobre en la Argentina.

Y según se desprende de la entrevista, la respuesta dependerá menos de la geología que del modelo que convirtió a FQM en un constructor global de minas a gran escala.