Genneia inauguró el parque solar más grande de San Juan

La compañía puso en marcha el Parque Solar San Juan Sur, una obra de u$s110 millones que suma 129 MW de potencia renovable. El proyecto eleva a 350 MW su capacidad instalada en la provincia y refuerza su rol como proveedor energético para grandes usuarios industriales y mineros.

Genneia, la principal compañía de generación renovable de la Argentina, inauguró el Parque Solar San Juan Sur , el desarrollo fotovoltaico más grande de la provincia, en un acto encabezado por su presidente, Jorge Brito . La empresa, que concentra el 24% de la potencia instalada renovable del país, el 21% de la capacidad eólica y el 26% de la solar, ya opera 8 parques eólicos y 7 solares, con una capacidad total superior a 1.785 MW.

La puesta en marcha tiene una lectura que excede al sector eléctrico: San Juan Sur está pensado para abastecer a grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), en un momento en el que la minería empieza a demandar contratos de energía limpia, confiable y competitiva para sostener nuevos proyectos y reducir su huella de carbono.

La obra demandó una inversión de u$s110 millones y suma 129 MW de energía renovable a la matriz. Es el cuarto parque solar de Genneia en San Juan y el séptimo en la región de Cuyo, donde la compañía alcanza ahora 800 MW de capacidad solar total.

El Parque Solar San Juan Sur está ubicado en la localidad de Retamito, departamento de Sarmiento. Además de Brito, participaron en el acto el CEO de la compañía, Bernardo Andrews , junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro ; autoridades nacionales y provinciales; y referentes del sector energético.

El nuevo complejo se extiende sobre 500 hectáreas y cuenta con 250.000 paneles bifaciales de alta eficiencia . La energía será comercializada a grandes usuarios industriales mediante contratos en el MATER, el esquema que permite a empresas comprar energía renovable directamente a generadores privados.

Según la compañía, el parque aportará energía limpia equivalente al consumo de alrededor de 90.000 hogares y evitará la emisión de cerca de 160.000 toneladas de CO por año. Durante la etapa de construcción, la obra generó alrededor de 300 puestos de trabajo en su pico de actividad.

Genneia busca fortalecer su vínculo con la minería

El foco minero aparece como uno de los ejes del proyecto. Con San Juan Sur, Genneia eleva a 350 MW su potencia operativa en la provincia y profundiza su apuesta por Cuyo, una región clave para la expansión minera y para la demanda de energía de largo plazo.

La compañía remarcó que busca posicionarse como proveedor estratégico para sectores que requieren suministro confiable, costos competitivos y descarbonización. En San Juan, esa combinación dialoga directamente con la minería metalífera y con los proyectos que demandan contratos eléctricos estables para operar con estándares ambientales más exigentes.

“Seguimos fortaleciendo nuestro rol como socio estratégico para el desarrollo de la minería”, afirmó Jorge Brito durante la inauguración. El presidente de Genneia señaló que la Argentina tiene “una enorme oportunidad para crecer a partir de sus recursos naturales y de una energía cada vez más limpia”.

Inversiones de largo plazo

Brito también destacó que Genneia invirtió más de u$s2.000 millones en la última década, lo que le permitió superar los 1,7 GW de capacidad renovable en 9 provincias. Según planteó, el desarrollo argentino necesita una matriz energética “cada vez más robusta, competitiva y sustentable”.





El gobernador Marcelo Orrego sostuvo que la inauguración del parque es resultado de una visión compartida entre el sector público y privado. También afirmó que la continuidad de inversiones de Genneia en San Juan representa una señal de confianza en el potencial productivo provincial y en las condiciones para desarrollar proyectos de gran escala.

Además de su operación renovable, Genneia abastece a más de 100 clientes corporativos mediante contratos en el MATER y se consolidó como la principal emisora de bonos verdes de la Argentina, con más de u$s1.280 millones emitidos hasta la fecha.

San Juan y Cuyo, un polo solar

Con San Juan Sur, Genneia refuerza su presencia en una provincia que combina alto recurso solar, actividad minera y demanda industrial. La empresa ya opera en San Juan los parques Ullum, Sierras de Ullum y Tocota III, a los que ahora suma el nuevo desarrollo en Retamito.

La expansión solar en Cuyo se vuelve estratégica para el crecimiento de sectores productivos que necesitan energía de bajo costo y contratos de largo plazo. El próximo paso será la comercialización plena de la energía del parque a grandes usuarios industriales, en un mercado donde la demanda minera aparece como uno de los principales motores de nuevos contratos renovables.