Parque fotovoltaico Calicanto en San Luis: instalaron 80.640 paneles solares y 1.120 trackers

El parque solar ubicado en Nogolí alcanzó el 81% de avance y prevé conectarse al sistema eléctrico nacional hacia fin de año. La inversión asciende a u$s36,9 millones y representa el primer proyecto de generación solar del grupo que lidera Juan José Retamero.

El parque solar Calicanto en San Luis ya cuenta con la autorización de la Secretaría de Energía de la Nación para incorporarse al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como agente generador.

AISA Group completó la instalación de 80.640 paneles solares y 1.120 seguidores solares (trackers) en el parque fotovoltaico Calicanto , su primer proyecto de generación de energía solar en Argentina. La obra, ubicada en la localidad de Nogolí, provincia de San Luis, alcanzó un avance global del 81% y entró en una nueva etapa, enfocada en las instalaciones eléctricas, las pruebas técnicas y los trabajos para su conexión al sistema eléctrico nacional.

El emprendimiento es desarrollado a través de Calicanto Solar y contempla una inversión total de u$s36,9 millones , de los cuales ya se ejecutaron u$s26,5 millones. Sobre una superficie de 71 hectáreas, tendrá una potencia instalada de aproximadamente 51 MWp y una generación anual estimada de 110,1 GWh.

El parque se encuentra a 48 kilómetros de la capital puntana, en el departamento Belgrano. Durante los períodos de mayor actividad, la construcción ocupó a más de 300 trabajadores, con una participación de mano de obra local superior al 90%. También intervienen empresas, proveedores y contratistas de San Luis y de otras provincias.

Con el montaje de los módulos fotovoltaicos y los trackers terminado, los trabajos se concentran ahora en completar el cableado de corriente continua y las instalaciones de baja y media tensión. El edificio de Operación y Mantenimiento presenta un avance del 93%, mientras continúan las verificaciones de los equipos y las obras de infraestructura necesarias para evacuar la energía.

El parque se encuentra a 48 kilómetros de la capital puntana, en el departamento Belgrano.

El esquema de conexión contempla dos líneas subterráneas de 33 kV y adecuaciones en la Estación Transformadora Nogolí , donde también deberán instalarse y probarse los equipos correspondientes.

“Ahora tenemos por delante una etapa muy importante en los dos frentes de trabajo. En el parque debemos completar las conexiones del cableado de corriente continua, baja y media tensión, para luego avanzar con las pruebas de puesta en servicio y la energización”, explicó Juan Manuel López, gerente general de Calicanto Solar.

El ejecutivo agregó que también deberán instalar las celdas de media tensión en ambos extremos y recibir, montar y probar el transformador en la estación transformadora. “Son trabajos que no resultan tan visibles como el montaje de los paneles, pero requieren tiempo, precisión y coordinación para garantizar que el parque opere de manera segura y eficiente durante muchos años”, señaló.

Calicanto ya cuenta con la autorización de la Secretaría de Energía de la Nación para incorporarse al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como agente generador. Además, la compañía informó que tiene acuerdos comerciales para vender parte de la energía que producirá una vez que entre en funcionamiento.

El objetivo de la empresa es completar las obras, las pruebas técnicas y las autorizaciones pendientes para concretar la conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y la inauguración del parque hacia fines de 2026.

La apuesta energética de AISA Group

El proyecto de San Luis forma parte de la estrategia de diversificación de AISA Group, un holding de origen familiar con inversiones en minería, pesca, energía, agroindustria y desarrollos inmobiliarios. El grupo tiene presencia en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina, registra una facturación anual cercana a u$s193 millones y genera más de 2.000 empleos directos.

Entre sus principales operaciones en el país se encuentran la mina de oro Gualcamayo, en San Juan, y la pesquera Cabo Vírgenes, en Chubut. Esta última proyecta para 2026 exportaciones de aproximadamente 14.000 toneladas de langostino patagónico, por unos u$s120 millones, con destino a más de 40 países.

Calicanto representa el ingreso del grupo a la generación solar y el primer paso de una estrategia de inversiones de largo plazo en el sector energético. AISA Group busca ampliar progresivamente su capacidad renovable mediante el desarrollo de nuevos proyectos fotovoltaicos.

En San Luis, el gobernador Claudio Poggi visitó el predio en dos oportunidades: durante el inicio de las obras, junto con Juan José Retamero, fundador y presidente de AISA Group, y posteriormente para recorrer los avances de la construcción.

El parque se desarrolla en un contexto de expansión de las fuentes renovables en la matriz eléctrica argentina. Según datos de CAMMESA incluidos en la información del proyecto, entre enero y agosto de 2026 estas fuentes aportaron casi el 18% de la electricidad consumida en el país, una participación ligeramente superior a la del mismo período del año anterior.