Gobierno designó a Marcelo Alejandro Nachón como nuevo interventor del Enargas

El Ministerio de Economía oficializó este lunes 26 de enero la Resolución 18/2026 de la Secretaría de Energía , mediante la cual se acepta la renuncia de Carlos Alberto María Casares al cargo de secretario interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y se designa al economista Marcelo Alejandro Nachón para ocupar ese mismo rol, en un contexto de profunda reconfiguración del esquema regulatorio energético nacional.

La medida se enmarca dentro del proceso de transición iniciado con la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad , como organismo unificado para supervisar y regular los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica , y que se encuentra en proceso de conformación de su directorio definitivo.

La normativa recuerda que, según el Artículo 50 de la Ley 24.076 , el ENARGAS es el organismo descentralizado encargado de regular los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural bajo jurisdicción federal, con el mandato adicional de promover la competitividad entre la oferta y la demanda del mercado gasífero argentino.

La designación de Nachón ocurre tras varios decretos que prorrogaban la emergencia del sector energético nacional -originalmente establecida por el Decreto N° 55/2023 y extendida por sucesivos Decretos N° 1.023/2024 y N° 370/2025 hasta el 9 de julio de 2026- y en el marco de la intervención simultánea del ENARGAS y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mientras se consolida el ente unificado.

La resolución publicada en el Boletín Oficial establece, además, que la designación de Nachón como interventor se ajustará a las condiciones y plazos previstos en el Decreto N° 370/2025. En su nuevo rol, el interventor tendrá las mismas funciones y facultades que la Ley 24.076 reconoce para el ENARGAS, así como las atribuidas por el Decreto N° 55/2023 y el Decreto N° 1.023/2024.

Quién es Marcelo Alejandro Nachón

Marcelo Alejandro Nachón es un licenciado en Economía con una trayectoria técnica consolidada en materia regulatoria y energética, tanto en el sector público como en el privado. Entre julio de 2024 y enero de 2026 se desempeñó como integrante del Consejo Asesor del Enargas, participando en elaboración de normativa vinculada a la Ley del Gas, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Bases, así como en procesos estratégicos del sistema gasífero argentino, entre ellos la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, la revisión tarifaria quinquenal y la reconfiguración del sistema de transporte y abastecimiento del Gasoducto del Norte.

Antes de su rol regulatorio, Nachón acumuló más de 16 años de experiencia en Wintershall Dea Argentina, donde ocupó posiciones de alta responsabilidad en proyectos especiales, asesorando sobre temas regulatorios, contractuales y de políticas energéticas, además de representar a la empresa en negociaciones complejas con autoridades nacionales y provinciales, transportistas y socios tanto en Argentina como en el ámbito regional.

Previamente, entre 2004 y 2007, Nachón tuvo un paso por la Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos en la Secretaría de Energía, con funciones centradas en el análisis económico del sector, seguimiento de tarifas reguladas y supervisión de concesiones, exportaciones y regímenes especiales de precios.

La renuncia de Carlos Casares

La salida de Carlos Casares había quedado formalizada a partir del 22 de enero de 2026, con la aceptación de su renuncia en el marco de la reorganización regulatoria que busca consolidar la gestión del gas y la electricidad bajo una estructura unificada.

El nombramiento de Nachón se suma a una serie de designaciones que el Gobierno elevó al Senado de la Nación para completar el directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), proceso que, de acuerdo a fuentes del sector, avanza mientras el Parlamento evalúa las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo.

La designación del nuevo interventor se lee como un intento por garantizar continuidad institucional y operativa durante esta etapa de transición, confiando funciones clave en un perfil técnico con experiencia tanto regulatoria como en gestión de proyectos energéticos complejos, en un momento en que el sector enfrenta desafíos estructurales en materia de infraestructura, tarifas y abastecimiento.

Esta resolución también reafirma el rol del ENARGAS como organismo clave en la regulación del mercado de gas natural y su integración al nuevo esquema regulatorio energético, mientras el país atraviesa una fase de reordenamiento institucional del sistema eléctrico y gasífero, con implicancias directas para la seguridad energética, los usuarios residenciales e industriales, y el desarrollo de inversiones en infraestructura.