Renunció Carlos Casares, titular del Ente Regulador del Gas

El ahora exfuncionario comunicó su decisión a través de una carta. Así, se oficializó la 5° salida del gobierno en tan solo 24 horas.

El Gobierno pondrá en funcionamiento el nuevo Ente Regulador del Gas y de la Electricidad (ENRGE) en marzo.

Carlos Casares renunció a la intervención del Ente Regulador del Gas (Enargas), la quinta salida del Gobierno en 24 horas. En su carta de despedida, el ahora exfuncionario explicó que no logró "satisfacer" las expectativas previstas en su rol.

En su carta de renuncia, Casares justificó su decisión adjudicando que el la gestión libertaria lo considera “ prescindible ”, luego de que sea imposibilitado a participar del nuevo Ente Regulador del Gas y de la Electricidad (ENRGE). Se espera que el organismo comience sus funciones en marzo.

"Era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad)", amplió sobre la decisión Casares. "No he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del ENARGAS“, sentenció.

Casares había llegado al Gobierno en los inicios de la gestión libertaria - en enero 2024 - momentos en los que se tomó la decisión de avanzar con la intervención de ENARGAS.

En su mandato, se implementó la Adecuación Tarifaria Transitoria para el transporte y la distribución de gas. Además, según la carta de renuncia del exfuncionario, también se avanzó con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para el período 2025-2030.

Los cambios en el Gobierno

La salida de Casares se sumó a las recientes salidas de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte y de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la reorganización en el sistema ferroviario con cambios en la conducción de Trenes Argentinos. Los reemplazantes serán Fernando Herrmann y Ernesto Gaspari, respectivamente.

En Trenes Argentinos Operaciones, la empresa a cargo de los servicios ferroviarios de pasajeros, asumirá como presidente Sebastián Giorgetti. Con más de tres décadas de recorrido en el sector, Giorgetti construyó su carrera dentro del propio sistema ferroviario: comenzó como boletero en la línea Sarmiento y, desde 2005, ocupó distintos roles de coordinación, gestión administrativa y conducción ejecutiva. Hasta su designación, se desempeñaba como Gerente General Operativo y Administrativo de la compañía.

En paralelo, Fabián González fue designado al frente de Trenes Argentinos Infraestructura, la sociedad responsable de la administración y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria a nivel nacional. Abogado de profesión, González acumula una extensa experiencia en empresas ferroviarias estatales y formaba parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025. Su trayectoria incluye además antecedentes en el ámbito judicial, donde llegó a desempeñarse como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.