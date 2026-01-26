Trágico accidente en Mar del Plata: murió el joven tras ser arrollado por un tren + Seguir en









La víctima tenía 23 años y viajaba en un Peugeot 206 que fue embestido por una formación de Trenes Argentinos. Otras dos personas siguen internadas, fuera de peligro.

El choque ocurrió en el kilómetro 386 de la Ruta 2, a la altura del parque acuático Aquasol, en el ingreso a Mar del Plata. Qué Digital

Un joven murió tras permanecer internado en estado crítico luego de un violento choque entre un tren y un auto en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 386, en Mar del Plata. El siniestro ocurrió cuando una formación de Trenes Argentinos arrolló al vehículo en el que viajaban otras dos personas, que continúan internadas pero fuera de peligro.

Quién era el joven que murió tras el impacto Las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata confirmaron que la víctima fatal fue Nicolás Gómez, de 23 años, oriundo de General La Madrid. El joven había sido trasladado de urgencia al centro de salud con politraumatismos graves y fue sometido a una intervención quirúrgica, pero falleció horas más tarde.

En el auto también viajaban Adrián Sánchez, de 40 años, y su hija Ana, de 17, ambos oriundos de General La Madrid. Tanto el padre como la adolescente permanecen internados en el HIGA con lesiones de diversa consideración, aunque se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro.

En tanto, los pasajeros y el personal de la formación ferroviaria resultaron ilesos tras la colisión.

accidente_tren_auto_mar_del_plata.jpg_1190938082 El Peugeot 206 fue embestido por una formación de Trenes Argentinos que cubría el recorrido Buenos Aires–Mar del Plata. Cómo fue el choque El accidente se produjo pasadas las 14, en las inmediaciones del parque acuático Aquasol, cuando el tren que une Buenos Aires con Mar del Plata impactó contra un Peugeot 206 que circulaba por la zona. El hecho generó conmoción entre los automovilistas y turistas que transitaban por la Autovía 2 en plena jornada de recambio turístico.

A raíz del impacto, los sistemas de emergencia se activaron de inmediato y se desplegó un amplio operativo en el lugar para asistir a los heridos y resguardar la escena del siniestro. El tránsito en la zona sufrió demoras significativas durante varias horas. Operativo y restablecimiento del tránsito En el lugar del hecho trabajaron dotaciones de Bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, efectivos de la Policía Bonaerense (Subcomisaría Camet), Policía Científica, Defensa Civil y personal de Aubasa, quienes realizaron tareas de asistencia, peritaje y remoción del vehículo siniestrado. Una vez finalizadas las pericias y retirados los restos del auto, las autoridades informaron que la circulación por la Autovía 2 y el servicio ferroviario fueron restablecidos, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del choque.