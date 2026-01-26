El Poder Ejecutivo oficializó una serie de renuncias y designaciones en la UIF, Renaper y ENARGAS

Los cambios incluyen la salida de Paul Starc de la UIF, modificaciones en Transporte, Energía y el Renaper, y fueron formalizados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.

El Gobierno formalizó este lunes una serie de renuncias y designaciones en organismos estratégicos , que abarcan a la Unidad de Información Financiera (UIF) , la Secretaría de Transporte , el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) . Las decisiones fueron oficializadas mediante distintos decretos y resoluciones publicados en el Boletín Oficial .

A través del Decreto 45/2026 , el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Paulo “Paul” Starc como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y le agradeció los servicios prestados. Starc había asumido formalmente el cargo en abril de 2025, tras la salida de Ignacio Yacobucci , luego de completar el proceso de audiencia pública.

Desde el Ministerio de Justicia informaron que su reemplazante será Ernesto Gaspari , quien aún no fue oficializado mediante decreto. Según la cartera, la salida de Starc respondió a “razones personales”. Durante su gestión, el exfiscal participó en actividades de alto perfil institucional y en causas judiciales relevantes, como el juicio de los Cuadernos.

En paralelo, el Gobierno aceptó la renuncia de Luis Octavio Pierrini como secretario de Transporte y designó en su lugar al arquitecto Fernando Augusto Herrmann , quien asumió el cargo a partir del 22 de enero de 2026 . La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 47/2026 , firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo .

Herrmann es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano , cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del IAE y posee trayectoria en obras de infraestructura y gestión, además de experiencia como docente en distintas instituciones académicas.

La salida de Pierrini se produjo en un contexto de tensión en el sector del transporte, marcado por conflictos entre empresas de colectivos vinculados al reparto de subsidios estatales. Tras su alejamiento, también se registraron renuncias en las cúpulas de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF).

Energía: nuevo interventor en ENARGAS

Dentro del área energética, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares como interventor del ENARGAS y designó en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachon, mediante la Resolución 18/2026.

ENARGAS 1200.jpg Cambio en Transporte: Fernando Herrmann asume tras salida de Pierrini.

La designación se da en el marco de la intervención vigente sobre el organismo, prorrogada hasta el 9 de julio de 2026 por el Decreto 370/2025, o hasta la conformación del directorio definitivo. El ENARGAS forma parte del proceso de reorganización que prevé la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, aún sin autoridades designadas.

Renuncia en el Renaper

Por último, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos como director nacional del Renaper y designó en su lugar al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, quien asumirá a partir del 1° de febrero de 2026. El cambio fue oficializado mediante el Decreto 33/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Diego Santilli.

El Renaper, dependiente de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior, es el organismo encargado de la emisión y control de documentos de identidad, pasaportes y registros civiles.